Manghuhula nasira, napahiya sa naging prediction kay Alden para sa taong 2016 By Cristy Fermin

KAARAWAN kahapon ni Alden Richards. Maligayang-maligaya ang Pambansang Bae dahil nasa kasagsagan pa rin ang kanyang kasikatan hanggang ngayon. Nabigo ang mga humula na nu’ng nakaraang taon ay tatamlay na ang kanyang popularidad dahil hindi na ganu’n kaingay ang loveteam nila ni Maine Mendoza, pero kung meron mang nabawasan ang kasikatan ay siguradong hindi ‘yun si Alden, dahil namamayagpag pa rin ang kanyang career hanggang ngayon. Sangkap ng kasikatan ang kung anu-anong kontrobersiya, totoo man o imbento lang, nakapagitna sa kung anu-anong isyu ang Pambansang Bae. Meron daw siyang girlfriend na hindi artista, nakikita raw siyang dinadalaw ang mahiwagang babae sa isang kilalang subdivision ng mga bukod-na-pinagpala sa Makati, maagap nang nilinaw ng actor-singer na walang katotohanan ang kuwento. Unang Pasko at Bagong Taon at unang pagdiriwang na rin ng kaarawan niya ang pinagsaluhan ng kanyang pamilya sa nabili-ipinagawa niyang bahay sa Nuvali. ‘Yun ang isa sa mga naging prutas ng kanyang pagiging propesyonal, masipag at matiyaga, nilalapitan talaga ng magandang kapalaran at ng mga biyaya ang taong mapagmahal at mapagpahalaga sa kanyang propesyon. Panibagong taon na naman ng mga paghamon ang haharapin ni Alden Richards, pero walang dudang nasa gitna pa rin siya ng aksiyon sa kabila ng lahat, dahil hindi lumaki kailanman ang kanyang ulo sa kabila ng kanyang katanyagan. Maligayang kaarawan uli, Alden Richards, mas marami pang suwerte at biyaya para sa iyo ngayong 2017!

