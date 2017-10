Piolo, Joyce Bernal nag-donate ng P1.5M sa pagpapatayo ng bahay sa Marawi By Jun Nardo Bandera



NAG-DONATE ng P1.5 million ang magkaibigan at mga producer na ding sina Piolo Pascual at Bb. Joyce Bernal bilang tulong sa pagpapatayo ng mga bahay sa Marawi City. Ibinahagi ito ni Robin Padilla sa kanyang Instagram habang ipinapakita ang tseke na inaabot ni Papa P.

Ang hinangaan ni Binoe sa mga kaibigan, hinanap talaga siya nina Piolo at Direk Joyce nu’ng Sabado nang gabi para ibigay ang tulong. Sa caption ni Binoe, bahagi ang donasyon sa kinita ng dalawa bilang producers ng blockbuster movie ng Spring Films na “Kita Kita.” “Pagkatapos na pagkatapos makapaningil ng kanilang kinita bilang producer ay hindi naisip ng dalawang ito na mag goodtime kaagad o magpakalunod sa celebration. “Bagkus ang ginawa nila ay hinanap ako at kagyat nagdonate ng pera para sa pagpapatayo ng bahay sa Marawi!” bahagi ng caption ni Robin sa kanyang IG post. Ayon pa kay Binoe, hindi lang tulong pinansyal ang nais ibahagi ng dalawang kaibigan kundi pati na ang kanilang personal na serbisyo para sa pagpapalaganap ng Tindig Marawi sa bawat Puso ng Pilipino. Kaya huwag na tayong magulat kung isang araw ay magtungo sa Marawi City sina Piolo at direk Joyce pati na rin si Robin para tumulong sa rehabilitation program doon. Sana’y tularan ng iba pang celebrities ang gesture nina Piolo at direk Joyce, lalo na ‘yung mga kumikita ng malaki.

