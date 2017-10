Kilalang aktor nawalan ng project dahil bobong umarte, puro na lang pa-cute By Reggee Bonoan Bandera

NGANGA ang isang tsuwariwap na aktor dahil wala siyang project ngayon kumpara sa mga nakasama niya sa isang serye na may follow-up agad na trabaho. Nagtanong nga raw ang tsuwariwap na aktor sa manager niya kung anong susunod niyang gagawin at sinagot lang daw siya nito ng, “Pahinga ka muna,” na ang ibig sabihin ay wala pa. Parang may halong inggit ang aktor sa mga kaibigan niya dahil lahat sila ay may serye at kasabay pa ng shooting ng mga pelikulang pang-indie at mainstream. Sabi ng source namin, “Nagtanong siya kung bakit si _____ (kasamahang aktor sa programa) ay maraming ginagawa, bakit siya raw wala.” Kami na ang sasagot sa tanong ng aktor — hindi naman kasi siya marunong umarte, puro lang pa-cute. Iba na ang moviegoers at televiewers ngayon, ayaw na nila sa mga bobong umarte. Hindi sapat na guwapo ka lang dapat may talent ka rin. Nagtataka nga rin kami kung bakit nakatsambang maging bida ang tsuwariwap na aktor sa isang pelikula, siguro nadala lang ang producer sa unang pasok nitong marami agad fans na hindi naman siya sinuportahan sa ginawa niyang pelikula, “Break-even lang ang produ,” sabi ng aming source. At heto na, inggit na inggit ang aktor sa bagong ka-loveteam ng dating katambal na aktres dahil mas kinakagat ng manonood ang kanilang mga proyekto. Susme, ang aktres ay hindi rin ganu’n kahusay umarte kaya kung magsasama sila ni tsuwariwap na aktor, walang mangyayari.

