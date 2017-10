Jason Abalos ‘Sirena’ sa bagong serye ng GMA; gustong tularan si Eddie Garcia

MASWERTE si Jason Abalos dahil kakapirma pa lang niya ng kontrata sa GMA 7 ay meron na agad siyang teleserye, ang bagong romcom-fashion serye na The One That Got Away.

Makakasama niya rito ang Kapuso Drama King na si Dennis Trillo at ang tatlong nagseseksihang leading ladies ng GMA na sina Max Collins, Rhian Ramos at Lovi Poe.

Hindi rin daw naging madali para sa dating Kapamilya actor ang paglipat niya sa Siyete, “Isang mahabang proseso para sa akin. Ilang taon ko sigurong inisip at ipinagdasal kung lilipat ako ng GMA o hindi.

“Nu’ng narinig ko na meron akong meeting kasama si Ms. Gigi (Santiago-Lara) at Ms. Lilybeth (Rasonable), na-excite ako kasi ito yung ipinagdarasal ko ng ilang taon,” pahayag ni Jason sa presscon na ibinigay sa kanya para sa The One That Got Away kasama ang dalawa pang Kapuso stars na sina Migo Adecer at Ivan Dorschner.

Gagampanan niya ang karakter ni Gael Harrison Makalintal, isang single father na may 4-year-old na anak. Mai-in love sa kanya ang karakter ni Rhian Ramos na si Zoe. Kilalang chick magnet, pero ang hindi alam ng kanyang pamilya at mga nagiging girlfriend na isa siyang “sirena” o closet gay.

“Si Gael, isang binatang ama na pihikan sa babae kasi hindi niya alam kung ito ba ay matatanggap ng anak niya o tatanggapin ng babae yung anak niya.

“Kasi mahirap ‘yun eh, for a single dad, iniisip mo lagi yung kapakanan ng anak mo eh. Wala naman sigurong taong nakakatanda na gustong mapariwara ang mga bata,” ani Jason tungkol sa kanyang role.

“Siyempre, gusto kong subukan yung kapalaran ko sa GMA. Gusto ko talagang magkaroon ng comedy o romantic comedy dati pa. Kaya nga para sa akin, panibagong adventure ito,” aniya pa.

Hirit pa ni Jason, “Gusto ko lang talagang mag-experiment, mag-explore bilang artist kasi gusto kong lumawak yung range ng kakayanan ko kasi gustong tumagal. ’Yung tipong Eddie Garcia ka, ganyan ka pa rin.”

Game rin ang binata sa pagpapaka-daring sa nasabing serye, “Kung kakayanin naman, why not? I trust naman lahat ng writers ng magiging show namin. Hindi naman siguro ibibigay kung hindi kailangan ng mga eksena.”

Tungkol sa mga ex dyowa ang tema ng The One That Got Away na ididirek ni Maryo J. delos Reyes, kaya natanong si Jason kung okay lang sa kanya na maging kaibigan ang dating girlfriend.

“Puwede naman kung wala ka namang nagawang hindi maganda sa tao, ’di ba? Naniniwala naman ako sa kasabihan na kailangang walang masamang tinapay sa isang tao kasi ayaw mong lumiit yung mundo mo eh,” tugon ng aktor.

Samantala, gagampanan naman ni Ivan Dorschner sa TOTGA ang role ni Iñigo Sandoval, ang spoiled trust fund baby with a business degree pero mas gustong mag-travel around the world kesa magtrabaho sa kumpanya ni Liam (Dennis Trillo). Isa rin siyang certified playboy.

Ang Starstruck Season 6 Ultimate Male Survivor namang si Migo Adecer ay si Samuel Isaac or Sam. Siya ang half-brother ni Zoe na immature at iresponsable sa buhay. Pero may kakaiba siyang talent na pwedeng ipagmalaki sa mga girls na magugustuhan niya.

Payag din sina Ivan at Migo na sumabak sa pagpapaseksi. Sey ni Ivan, “I think if ang gagawin nating material ay kailangang ihanap ng certain aesthetic aspects ang characters, kailangan talaga nating gawin.”

Sabi naman ni Migo, “When it comes to the sexy scenes, siyempre, if it’s in the script, then it works and for the discretions of the viewers.”

q q q

Supper happy pa rin ang lovelife ni Jason Abalos. Limang taon na sila ng kanyang girlfriend na si Vickie Rushton, dating housemate sa Pinoy Big Brother: All In.

Ayon kay Jason, sa kabila ng mga kontrobersyang (sex scandal) kinasangkutan niya ilang buwan na ang nakararaan, hindi siya iniwan at pinabayaan ni Vickie. Kaya naman mas lalo pa niyang minahal ang dalaga dahil hindi ito naniwala sa akusasyon noon ng isang babae laban sa kanya.