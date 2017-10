Aktres pintasera, tsismosa, ayaw nang makita ng mga dating kaklase By Cristy Fermin Bandera

BUHAY na buhay pa rin ang mga kuwento tungkol sa isang kilalang female personality na hindi na pala bago ang pinalulutang na kamalditahan. Bukod sa maldita na siya ay sobrang pintasera pa, lahat na lang ng makita niya ay meron siyang masasabi, kaya marami siyang kaaway nu’ng nasa high school at college pa siya. Kuwento ng aming source, “Naku, old issue na ang pagiging maldita niya! Kumustahin n’yo ang mga kaklase niya nu’ng high school at college at marami kayong malalaman tungkol sa kanya!

“Palagi siyang pinagmumulan ng tsismis, kasi nga, e, pintasera siya. Kahit sino, basta ang feeling niya, e, kinakabog siya, pipintasan niya ‘yun! Ayaw kasi niyang nagpapakabog sa kahit sino!” simulang kuwento ng aming impormante. Nagtatawanan nga ang mga dating kaklase ng kilalang female personality kapag nasasangkot siya sa isyu ng kamalditahan. Lumang tugtugin na raw kasi ‘yun dahil kahit nu’ng nag-aaral pa siya ay ganu’n na ang kanyang ugali. Patuloy ng aming source, “Ang nakakaloka, e, parang ginagawa lang niya ‘yun dati para pagtakpan ang kahinaan niya sa klase. Hindi kasi siya bright, as in, hindi siya matalino. “Nangongopya lang siya nu’n sa mga kaklase niya, tamad kasing mag-aral ang babaeng ‘yun, e! Mahilig siyang mamintas dahil marami siyang kapintasan, sa totoo lang! “Kaya hindi na bago ang mga ginagawa niya. Dati na siyang ganyan. Kita n’yo, kapag naghahanap ng mai-interview ang mga shows sa network na pinagtatrabahuhan niya para magsalita kapag birthday celebration niya, e, hirap silang maghanap ng dati niyang kaklase. “Ano nga naman kasi ang sasabihin nila, e, ang dami-daming naiinis sa kanya nu’ng magkakaeskuwela pa sila? Maldita, pintasera, tsismosa, siya ‘yun para sa mga dati niyang kaklase. “Tantanan na niya ang kamalditahan niya, hindi na siya cute, hindi na bagay sa kanya ‘yun lalo na’t sinasabi pang super chuchu ang role niya ngayon sa series niya!” nakataas ang kilay na pagtatapos ng aming impormante. Bradly Guevarra, Tita Nene Ulanday, Jon at Ching Bautista Silverio, ready na ba kayo sa panghuhula-who?

