Joey sa depression joke: Nagkamali po ako, nahihiya ako sa sarili ko!

Naging serious for a while si Joey de Leon as he apologizes for his depression joke last Thursday.

Bago magsimula ang Juan For All, All For Juan portion ay humarap si Joey sa camera at humingi ng tawad para sa lahat ng nasaktan nya.

“Bago tayo mag-umpisa may importante lang akong sasabihin. Kahapon po mga kaibigan, magulo nagtutuksuhan kami nagkakagulo dito. Kausap namin ang isang pastor at isang guro na kanyang may-bahay. At pumapasok sa usapan namin ang sari-saring mga paksa. At isa na dito tungkol sa depression. Dala po ng gulo at tuksuhan namin eh naging mababaw lang at magaan ang pagtanggap ng inyong lingkod sa salitang yan. Hanggang nabanggit ko nga yung wala gawa-gawa lang yan ng ibang tao. Yun kasi ang paniniwala ko na ang stress at depression ay pareho lamang.”

“Wag nyong asahan na alam ko ang lahat ng bagay sa mundo. Habang nabubuhay po tayo natututo tayo ng mga bagay-bagay. Nagkamali po ako.”

Kwento pa nya, pag-uwi niya ng araw na iyon ay pinagalitan daw siya ng kanyang misis at anak.

“Pinagalitan ako. Pinaliwanag niya at pati yung mga anak namin. Daddy, hindi stress yan at depression. Yun din ang alam ko. Yung iba nawalan lang ng boyfriend na-dedepressed na. Gumaganun pa ako. Lalo akong nahiya sa sarili ko noong bangitin ni Eileen na may mga malalapit na mahal sa buhay na nagdurusa sa ganung kalagayan. So ako ay humihingi ng paumanhin sa mga napaitan sa mga nabanggit ko at humihingi ng inyong unawa.”

Tinawagan niya pa noon si Maine upang mag sorry.

“Kagabi tinawagan ko si Maine. Nag-sorry ako kay Maine agad. Dahil siya yung nagbanggit noon eh sa usapan naming tatlo eh. Medyo nakaluwag yung paghinga ko. Hirap nga ko matulog hanggang umabot itong pagkakataon na ito.”

“Muli humihingi po ako ng kapatawaran sa mga nasaktan, nagalit. I’m sorry. At may kasabihan tayo na mapait man ang ugat ng karunungan o edukasyon, karaniwan namang matamis ang binubunga nito.” dagdag nya pa habang humingi din ng sorry sa mga tao sa studio.

Kung kahapon ay bumuhos ang galit sa komedyante, ngayon naman ay tanggap na tanggap ng netizens ang kanyang sincere apology.

forgiven @AngPoetNyo 😊 that's all we need people, own up to our mistakes. love love lang! 🤗 — T i b b e r s (@mhgmrnd) October 6, 2017

thank you for your sincere apology Mr. JDL @AngPoetNyo

you accept your mistake and did the right thing — miserable; (@kellinquinn165) October 6, 2017

Salute to you Mr. Joey de Leon @AngPoetNyo

It takes a great man to ask forgiveness & admit mistakes

My respect to you Sir!#ALDUBBigHearts — ThornsHaveRoses (@quteparin) October 6, 2017

#ALDUBBigHearts I hope you follow through on what U said, @AngPoetNyo Use this horrible incident as a tool for awareness about this illness. — The Game 🇵🇭 (@degeneratejon) October 6, 2017

Public apology is enough. Thank you sir Joey De Leon and sorry for foul words. — Ryuzaki 🍓 (@blueohsean) October 6, 2017

Joey De Leon asks for the forgiveness of the people who got hurt by his words. He admitted that it was a mistake. He sounds so sincere btw — BASTY • MCMXCIV🐬 (@nursesebastian) October 6, 2017

Sey ng ilang netizens, sana daw gamitin ang isyu na ito bilang leksyon para maging aware sa depression at maging maingat sa sinasabi natin.

Sana maging lesson sa ating lahat yung nangyari/nagawa ni Mr. Joey De Leon. We must be careful in everything that we say. — Patricia Policarpio (@paaatriciaaf) October 6, 2017

Naantig si Joey De Leon na magpublic apology matapos s'ya i-seminar ng mga anak nya sa usaping depression. — Reporters of Manila (@ReportersofMNL) October 6, 2017

And I'd really like to thank Maine & Joey De Leon's wife for correcting him. Atleast he will now be more aware & sensitive about it. Kudos! — jhem (@jhemestella) October 6, 2017

Aminado naman si Joey na hindi nya alam kung gaano kalalim o kalawak ang isyu tungkol sa depression.

“At kung may maidudulot mang mabuti ang aking pagkakamali, sana mabukasan nito ang maraming pinto sa pagtalakay sa isyu na ito. Hindi ko alam na ganun kalawak at kalalim pala yun.” sey nya pa.