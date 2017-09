Horoscope, September 30, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Katapusan na, ibig sabihin bagong suweldo. Ngayon pa lang maglaan na ng budget para sa nalalapit na kapaskuhan. Nag-aamoy pasko na ang simoy ng hangin, kailangang mapaligaya ang iyong mahal. Mapalad ang 9, 12, 27, 31, 37, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Jevatha-Om.” Pink at gold ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Sa pinansiyal ituloy lang ang kasalukuyang hanap buhay at dagdagan pa ang pagsisipag, darating din ang araw kusa kang yayaman. Sa pag-ibig, dalasan pang lalo ang pagte-text sa kasuyo, wag manghinayang sa load – “mag-unli” ka na lang! Mapalad ang 8, 18, 21, 33, 42 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Dhar-Masya-Om.” Purple at lilac ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Wag magpatangay sa magastos na pagdiriwang ng kapaskuhan. Itabi mo lang ang iyong pera at paglaanan ang kinabukasan ng iyong pamilya. Minsan, para umunlad ang buhay hindi masamang maging praktikal. Mapalad ang 6, 18, 27, 37, 45, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Yod-He-Vau-Weh.” Blue at maroon ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Lakas ng loob ang dapat. Kumilos ng kumilos upang yumaman. Sa pag-ibig ganon din, kapag mahina ang loob walang kaligayahang makakamit. Sumugal ka upang lumigaya. Mapalad ang 5, 18, 27, 38, 42 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Om-Agiel-Aum-Yophiel.” Silver at white ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Hindi dapat mabuhay sa pantasya. Bigyang aksyon at pagkilos ang anomang iniisip. Kapag naisagawa ang lahat ng iyong binabalak, mas madali kang yayaman. Sa pag-ibig dagdag na romansa ang dapat upang mapaligaya ang minamahal. Mapalad ang 4, 16, 25, 34, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Ne-Pad-Me-Om.” Red at green ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Samantalahin ang pagkakataon ang magandang kapalaran ay paparating na. Sunggaban ang pagkakakitaang inaalok ng isang kaibigan. Sa pag-ibig, wag ng ipagpaliban pa ang magagawa ngayon – lambingin at romansahin na ang kasuyong Sagittarius. Mapalad ang 5, 18, 23, 33, 38 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Gohan-Govinda-Gohan-Rama.” Blue at gold ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Hindi pang matagalan ang sobrang busy ng nangyayaring buhay sa ngayon, sapagkat ang lahat naman ay kusang lumilipas. Ganon paman, ibigay ang 100% mong enerhiya upang maging the best ang bawat sandali. Mapalad ang 5, 14, 22, 31, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Ananda-Om-Umaran.” White at beige ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Kung nagbabalak magpaganda bukas na bukas din unang araw ng Oktubre isuot ang kulay na pula. Sa nasabing kulay, tuloy-tuloy na darating ang magagandang kapalaran at mas masarap pang romansa. Mapalad ang 3, 6, 21, 25, 34, at 43. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Gayatri-Om.” Bukod sa red ang yellow ay pink.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Sa sandaling nagdilim ang langit alalahaning sa bawat makapal na ulap may magandang umagang nagkukubli. Sa pag-ibig sa araw ng bukas makakasumpong ka rin ng wagas at tapat na pagsinta. Sa pinansyal, pagpasok ng Oktubre unti-unti na uling dadami ang salapi. Mapalad ang 4, 9, 22, 31, 28 at 35. Mahiwaga mong mantra: “Abra-Ka-Dab-Bra.” Lilac at beige ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Wag intindihin ang sinasabi ng iba, ang mas mahalaga ngayong araw na ito mapaligaya mo ang iyong kasuyo. Sa pinansyal, isang Scorpio ang maaari mong malapitan upang mautangan. Mapalad ang 7, 16, 25, 38, 43, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Namo-Nhame-Om.” Green at violet ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Tama ang pagkukuripot kung pagyaman ang layunin. Sa pag-ibig aanhin ang salitang “pagmamahal” kung pareho naman kayong magugutom. Tandaang maligaya lamang ang relasyon kapag maraming pang-gastos. Mapalad ang 5, 17, 26, 34, 43, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Babanam-Om-Kebalam.” Gray at orange ang buenas

Aquarius – (January 20 – February 18) — Sa aspetong pang pinansyal, kung puro damdamin ang paiiralin, paano ka uunlad? Sa pag-ibig maging praktikal upang hindi ka na muling lumuha pa. Mapalad ang 4, 13, 28, 37, 39 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Om-Dosya-Om.” Black at green ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Panatiliin ang pagmamahal sa pamilya. Sa ganyang paraan sa aspetong pang-pinansyal at sa larangan ng damdamin, patuloy kang uunlad at liligaya. Tandaang ang tapat at dalisay na pag-ibig ang pundasyon ng masaganang kapalaran. Mapalad ang 7, 16, 25, 34, 37 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Certum-Est-Quia-Est-Aum” Pink at yellow ang buenas.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.