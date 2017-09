Robi pangarap maging OB Gyn: Pero natakot ako!

ISA si Robi Domingo sa mga nag-aabang ng resulta ng 2017 Physician board exam na ilalabas na ngayong Setyembre. Karamihan kasi sa mga nag-exam ay batchmates niya sa Ateneo de University College of Medicine.

Kung hindi naagaw ng showbiz si Robi ay isa na sana siya sa mga nag-exam ng pagkadoktor dahil ito ang pangarap niya at ng kanyany pamilya.

Nagtapos ang TV host ng Bachelor of Science in Health Sciences sa Ateneo de Manila University noong 2012 pero pinakiusapan daw siyang mag-leave muna ng isang taon to give way to his showbiz career.

Ang unang hosting job niya ay sa PBB hanggang sa nagkasunud-sunod na.

Maging Opthalmologist ang pangarap ni Robi tulad ng lolo niya sa mother side na nasa Bacolod City ngayon na nagtatrabaho pa rin.

Kuwento ng binata, “Before sinasabi sa akin OB, eh, pero parang takot ako, eh. Kasi everyday makikita mo (pribadong parte ng babae), why not di ba? Plano kong ituloy (Medicine) before kasi nag-NMAT (National Medical Admission Test) na po ako.”

Sa tanong namin kung may pagsisisi na hindi siya nagpatuloy sa pag-aaral, “I had that episode in my life na nagkaroon po ako ng cold in life crisis na lagi kong tinatanong kung ito na ba ‘yung kapupuntahan ko? But I had to be happy with the things happening in your life, eh. Sometimes you have to accept things and hashtag, bless ka. Iyon ang path na ibinigay sa akin ni Lord, you have to embrace it.”

Naiinggit ba siya sa mga kaklase niya na magiging doktor na ngayon? “Siyempre nu’ng una kasi magulang ko mga doktor. Actually nag-bonding kami (batchmates) at hinihintay na lang nila ‘yung resulta tapos nakuha na nila ‘yung license nila tapos naka-white coat na sila na ‘yung iba pa nga ro’n, nangongopya sa akin dati, ngayon doktor na.

“Medyo nainggit ako ng slight pero iniisip ko kung sila naka-white coat ako naka-black coat naman pag Star Magic Ball,” birong sabi ni Robi.

Sa kabilang banda ay mas malaki ang kinikita ngayon ni Robi kung sakaling naging doktor siya dahil in demand siya ngayon, “Mas naging practical lang ako sa buhay, iyon ang perfect term na ginamit ng nanay ko pero kasi sa kadulu-duluhan ng araw, inisip ko, it’s all about passion, eh and the willingness to help other people.

“Heto naman (showbiz) nalaman ko ang dami palang natutuwa, ang daming nanonood ng YouTube, nanonood ng ASAP para lang ma-uplift ‘yung pakiramdam nila. Pag napatawa mo sila sa TV or sa events, malaking bagay na sa akin,” pakunsuwelo sa sariling sabi ng binata.

Nabanggit ni Robi na suportado siya ng magulang niya sa kanyang showbiz career, “They’re supportive naman. Kung saka-sakaling hindi ako magdoktor, maghanap na lang daw ako ng doktora,” birong sabi pa ng TV host.

Pero mukhang matatagalan pa bago makahanap ng doktora si Robi dahil sa rami raw ng ipinapa-date sa kanya, “Wala pa ako sa mood, busy pa ako sa pag-iisip saka ayaw ko makasakit ng tao.”

Sa tanong kung kilala ba ang mga babaeng pinapa-date sa kanya, “Kilala rin sila,” mabilis nitong sagot.

Sundot namin kung may taga-showbiz.

“Ha-hahaha! Ayoko na pong magbanggit,” tumatawang sabi ng binata.

Hindi pa raw kasi handabg pumasok sa bagong relasyon si Robi, “Not yet and that’s true! I need space pa na hindi ko alam kung anong nangyari, siguro sobrang nangyari before or walang nangyari ngayon kaya hindi ako makapag-decide kung anong gagawin ko sa buhay muna,” pakli nito.

Hindi kaya si Gretchen Ho pa rin ang nasa isip niya at posibleng magbalikan sila? “On my end, I think so. My doors are not closed for anything pero ngayon siguro I’m just sticking to the right side of things right now, ‘yung tama kasi if I decide depende sa feeling ko lang.

“Kunwari ngayon feeling ko, siya na babalikan ko, ito na ‘yun kasi I’m 28 na at siya 27 na, so bawal ng magkamali,” punto ni Robi.