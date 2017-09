Yassi selos na selos daw sa love team ni Coco, Yam By Reggee Bonoan Bandera

HINDI pala apektado si Yassi Pressman sa loveteam nina Coco Martin at Yam Concepcion sa aksyon seryeng FPJ’s Ang Probinsyano, sa katunayan ay natutuwa pa nga siya dahil lumalakas ang Coco-Yam o FerLena (Fernan at Lena) loveteam. Nakatsikahan namin si Yassi nang dumalaw kami sa set ng pelikulang “Ang Pambansang Thirdwheel” line produced ng IdeaFirst Company mula sa Viva Films na idinidirek ni Ian Andrew Payawal. Base sa tumatakbong kuwento ng aksyon-serye nina Coco at Yassi ay nasa bundok si Cardo/Fernan/Aguila (Coco) habang si Lena nga ang nagsisilbing partner nito, kaya tinanong namin kung okay lang kay Yassi kito. “Ay okay naman po, nakakatuwa nga kasi ang lakas ng loveteam ng FerLena, masaya nga po kasi ang daming natutuwa sa kanila,” sagot ng dalaga. At mukhang madidismaya ang supporters’ ng FerLena dahil sa umereng episode noong Biyernes ay nagtapat na si Lena kay Fernan na mahal niya ito, ngunit tinanggihan siya lalaking inakala niyang magiging tatay ng anak niya. Hindi naman naging lingid kay Pinuno (Lito Lapid) ang pagtanggi ni Fernan sa anak niyang si Lena kaya inalo niya ito at huwag nang ipilit pa ang sarili kay Fernan habang umiiyak. Kaya tiyak na nabuhayan ng loob si Leon (Mark Lapid) dahil binasted ni Fernan ang babaeng mahal niya. Anyway, tinanong namin si Yassi na mabuti at naisingit niya ang shooting ng “Ang Pambansang Thirdwheel” dahil ang alam namin ay araw-araw ang taping ng FPJ’s Ang Probinsyano, “Nagpaalam po ako kasi kailangan ng tapusin din itong movie. Pumayag naman po sila habang may ‘Ang Panday’ si Coco,” anang aktres. Samantala, nagpahayag ng pag-aalala si Yassi kay Coco dahil hindi na raw natutulog ang aktor dahil sabay nitong ginagawa ang FPJAP at “Ang Panday” na siya ang direktor at aktor, “Yun nga po, eh. Hindi naman na siya bumabata, hindi na siya teenager kaya dapat asikasuhin na rin niya ang health niya.

