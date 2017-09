Dating singer matagumpay na dentista na ngayon sa US By Reggee Bonoan Bandera

NATATANDAAN n’yo pa ba ang singer na si John Melo? Naka-base na siya ngayon sa California, USA kasama ang asawa’t tatlong anak at isa na rin siyang dentista ngayon. Ngunit sa kabila ng magandang buhay niya sa Amerika ay hindi pa rin pala niya iniiwan ang pagiging mang-aawit. Ang awitin niyang “Hanap-Hanap Kita” na isinulat ni Vehnee Saturno at sumikat 25 years ago ay pinatutugtog pa rin ngayon sa Spotify at iTunes kaya sa madaling salita, tanda pa rin siya ng mga tao lalo na ng kanyang loyal fans. Nang mag-message kami kay John sa Facebook ay kaagad siyang tumawag para mangumusta dahil kami naman ang kasa-kasama niya noong ipinapakilala palang niya ang sarili sa music industry. Anyway, kinukuwento ni John na maski successful dentist na siya sa Amerika at may dalawa siyang clinic roon na hindi bumababa ang pasyente niya sa 20 sa isang araw ay hindi pa rin niya nakakalimutan ang industriyang una niyang minahal. At sa katunayan ay aktibo pa rin siya sa paglabas ng album dahil in two week’s time ay mapapakinggan na sa Spotify at Itunes ang unang Christmas song niya na si Vehnee rin ang sumulat. Iniisip nga ni John kung uuwi siya ng Pilipinas ngayong Nobyembre para i-celebrate ang kanyang 25th year dahil maraming supporters daw niya ang gusto siyang makita at gusto rin daw niyang magpasalamat sa mga ito dahil nga nu’ng umalis siya patungong Amerika ay hindi na niya ito nagawa. At dahil kilalang singer din naman si John sa Amerika ay naiimbitahan siyang mag-show ng local artists na roon na rin naka-base.

Heto at nabasa namin na isa na rin siyang show producer dahil pino-promote niya ang show nina Kuh Ledesma, Zsa Zsa Padilla, Mitch Valdez at Nanette Inventor in one-of a kind concert na may titulong “Diva 2 Diva” na gaganapin sa Chabot Performing Arts Center, Hayward, California sa Nob. 3, 2017. For tickets mag-log on lang kayo sa https://www.jmeloentertainment.com/or call 415-747-7240.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.