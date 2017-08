Bela kay JC Santos: Napatunayan Kong lalaki siya, di siya bading! ‘100 Tula Para Kay Stella’ para sa mga torpe By Ervin Santiago Bandera

SIGURADONG marami na ang nakapanood ng pelikulang “100 Tula Para Kay Stella” nina Bela Padilla at JC Santos na isa sa mga entry sa ginaganap ngayong Pista ng Pelikulang Pilipino. Nabigyan kami ng chance na mapanood ito sa ginanap na celebrity screening bago magbukas ang PPP last Wednesday at kaisa kami sa lahat ng mga nagsasabi na sulit na sulit ang ipambabayad n’yo sa sinehan kapag pinanood n’yo ang “100 Tula Para Kay Stella”. Kung medyo nabitin kayo sa “Kita Kita” nina Alessandra de Rossi at Empoy Marquez, panoorin n’yo ang pelikula nina Bela at JC dahil tiyak na magugustuhan n’yo rin ang kuwento nito, lalo na ang akting ng dalawang bida na natural na natural at walang pretensyon. Makaka-relate at mamahalin n’yo rin for sure sina Stella (Bela) at Fidel (JC). Ang galing-galing nina Bela at JC, nabigyan nila ng hustisya ang kanilang mga role, saktung-sakto lang, walang labis, walang kulang. Sabi nga ng isang nakapanood na ng pelikula, pagkatapos ng “100 Tula Para Kay Stella” parang gusto mo nang iuwi si JC dahil relate na relate ka sa karakter niya. Kung medyo torpe kayo at walang lakas ng loob para ligawan ang babaeng nagugustuhan n’yo, marami kayong tips na makukuha sa “100 Tula Para Kay Stella” na idinirek ni Jason Paul Laxamana. Sandamakmak din ang mga hugot lines na siguradong magiging bukambibig na ngayon ng mga Pinoy. Hindi na kami masyadong magkukuwento tungkol sa movie para mas ma-surprise kayo. Kayo na rin ang humusga kung pasado sa panlasa n’yo ang naging ending ng love story nina Fidel at Stella. Showing na ang “100 Tula Para Kay Stella” sa mga sinehan bilang bahagi ng PPP na tatagal hanggang Aug. 22. Kasama rin sa movie sina Arvin James Tan, Menggie Cobarrubias, Ali Khatibi, Josh Padilla, Mayton Eugenio, Joseph Evangelista, Ronnie Liang, Jeffrey Baluyot, Ivan Padilla, Jordan Castillo, Anykka Asistio, Carlo Lazerna at marami pang iba. Nakachikahan ng ilang members ng press si Bela bago ganapin ang celebrity screening ng “100 Tula Para Kay Stella” at natanong nga ang dalaga kung posible bang ma-in love siya kay JC sa tunay na buhay. “JC’s my age, eh, and parang I need someone older than me, mas nakaka-vibes ko, mas nakakausap ko,” sagot ni Bela. Naikuwento rin ni Bela ang isang nakakaaliw na eksena sa pagitan nila ni JC habang ginagawa nila ang kanilang pelikula, at dito raw niya napatunayan na hindi totoo ang tsismis na bading daw ang binata. Aksidente raw kasi niyang natawag na “momshie” si JC habang nagpapa-retouch siya ng make-up. “Tapos simula nu’n momshie na ang tawag ko sa kanya. Du’n ko nalaman na hindi siya bading kasi hindi siya na-offend. He’s very secure,” ani Bela.

