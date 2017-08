Sey mo Coco…Julia Montes selos na selos daw kay Yam Concepcion By Reggee Bonoan Bandera

NAKA-CHAT namin si Yam Concepcion nitong Linggo, diretso namin siyang tinanong kung sobrang close na sila ni Coco Martin dahil lagi nga silang magkaeksena ngayon sa FPJ’s Ang Probinsyano. May mga nagsasabi na baka siya ang pinatutungkulan ni Julia Montes sa Instagram post nitong, “I was quiet, but I was not blind.” Nabanggit din kasi ang pangalan ni Yam ng mga followers ni Julia bukod kay Yassi Pressman na pinagseselosan daw ng rumored girlfriend ni Coco. May nagtanggol naman kay Yam at nagsabing “engaged” na ang aktres sa kanyang US-based boyfriend na si Miguel Cunjieng kaya imposibleng pumatol pa ito kay Coco. Pero agad itong kinurek ni Yam, “Hindi pa ako engaged, tagal pa ‘yun, work muna.” So, may posibilidad talaga na ma-link siya kay Coco, “Nali-link ba?” balik-tanong niya sa amin.

At binanggit nga namin ang IG post ni Julia, “Hindi naman sa akin patungkol ‘yan, Ms. Regs,” salag ni Yam. Pero hindi niya itinanggi na nagiging close sila ni Coco dahil nga sila parati ang magkaeksena sa FAP pati na ni Mark Lapid, “Nagiging close dahil siya lagi ang kasama ko sa mga eksena. Sarap niya ka-work! Galing!” pag-amin ni Yam. Tinanong din namin kung sino sa kanila ni Yassi ang mas close kay Coco o mas nakakausap ng aktor kapag break nila sa taping? “Hindi ko alam, basta kami-kami nag-uusap lahat,” sagot ng aktres. Nagpapasalamat nga si Yam dahil ang alam niya ay dalawang buwan lang siya sa FAP, “Dapat two months lang ako guest June and July pero ang saya dahil mukhang extended ako hanggang September. Depende siguro ‘yan sa reception ng tao. Bahala na, basta happy ako may trabaho,” kuwento pa ng dalaga. Mukhang gusto naman ng viewers ang love triangle nina Coco, Yassi at Yam sa FPJ’s Ang Probinsyano, maraming nagsasabi na bagay din sina Coco at Yam. Sino nga kaya kina Yassi at Yam ang pinagseselosan ni Julia. Samantala, bukod sa serye ay may pelikulang ginagawa si Yam mula sa Viva Films ang “Amnesia Love” kasama si Paolo Ballesteros sa direksyon ni Albert Langitan. Kasama rin siya sa “Fan Boy, Fan Girl” nina Julian Trono at Ella Cruz.

