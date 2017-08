Denise Laurel dumami ang ‘kaaway’ dahil sa ‘TBH’ By Reggee Bonoan Bandera



MASIPAG mag-promote si Denise Laurel ng serye nilang The Better Half at hindi na niya kailangan ng publicist dahil siya mismo ang gumagawa ng promo materials ng projects niya sa lahat ng kanyang social media accounts. Lalo na kapag oras na ng The Better Half kasama sina Shaina Magdayao, Carlo Aquino at JC de Vera, ay panay-panay na ang tweet ni Denise na panoorin ang serye dahil malalaman na raw kung ano ang mga ginawa ni Bianca (karakter niya). At pagkatapos ay parati siyang nagpapasalamat sa lahat ng tumutok ng programa, pati na sa mga viewers na galit na galit sa kanya dahil nga sa karakter niya na sobrang sama. Oo nga, kaabang-abang na kasi ang TBH dahil malalaman na ang katotohanan laban sa kasamaan ni Bianca ngayong nadiskubre na ni Marco (Carlo) ang kaugnayan nito sa pagkamatay ng anak nilang si Julia Bianca. Madamdamin ang mga naging tagpo matapos ipagtapat ni Bianca ang kasamaang ginawa niya kay Sheryl (Regine Angeles) na naging dahilan para tangayin ng asawa nitong si Jonas (Gerald Madrid) at humantong sa kamatayan nito. Dahil dito, lubos ang naging galit ni Marco at sisiguruhing pagbabayaran ng dating asawa ang lahat ng kanyang kasalanan. Makikipagtulungan naman siya kina Rafael (JC) at Camille (Shaina) upang maisakaturapan ang kanyang mga planong pagbayarin si Bianca. Makakatulong din nila si Clarita (Maila Gumila), ang madrasta ni Bianca upang matapos na ang lahat ng kasamaan nito at maipaghiganti ang pagkamatay ng asawa at kapatid. Pero sa kabila ng pagtutulong-tulong ng lahat, hindi padadaig si Bianca dahil marami pa siyang mga planong siguradong ikagugulat ng lahat at maglalagay sa kanila sa panganib. Napapanood pa rin ang The Better Half pagkatapos ng Pusong Ligaw sa ABS-CBN.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.