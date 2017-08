Ayen Laurel 5 buwang buntis kaya pinatay sa serye ng Kimerald By Reggee Bonoan Bandera

NAPANOOD namin ang episode ng Ikaw Lang Ang Iibigin nitong Lunes, namatay na ang karakter ni Ayen Munji-Laurel na si Victoria dela Vega, asawa ni Roman dela Vega (Michael de Mesa) na siyang tunay na ina ni Carlos (Jake Cuenca). Tinanong kami ng kasama namin sa bahay kung magtatapos na ang serye dahil nalaman na rin daw ni Bing Loyzaga (Maila) kung sino ang nangholdap at pumalo sa kanya na naging sanhi ng kanyang pagkabaldado, sinabi na ni Victoria sa kanya na si Rigor (Daniel Fernando) ang nasa likod ng lahat. Nagtanong kami sa taga-ABS-CBN kung bakit pinatay na sa serye si Ayen at kung magtatapos na rin ito, “Five months pregnant po kasi si Ms. Ayen, e, bawal na sa kanya ang magpuyat at hirap po siya sa pagbubuntis niya. “Need niyang magpahinga so, she requested na patayin na ‘yung character niya. Siyempre priority po ang health saka in-inform naman niya ang management before the show starts,” kuwento sa amin ng taga-Dos. Panglimang anak na ni Ayen at ng kanyang asawang singer-actor na si Franco Laurel ang ipinagbubuntis nito. In fairness, na-redeem ni Ayen ang karakter niya bago siya nawala sa show dahil inamin niya kay Bing kung sino ang may kasalanan ng kanyang pagkapilay. Ang hindi lang niya sinabi kay Michael ay ang tungkol kay Gerald Anderson (Gabriel) na tunay niyang anak dahil ayaw niyang maghirap ang anak niyang si Carlos kay Rigor. Palaisipan tuloy sa manonood kung sino talaga ang nagtulak kay Ayen para mahulog siya sa building? Sabi ng kasama namin sa bahay, “Naku ate, si Roman (Michael) ‘yan kasi nga sobrang galit niya at ayaw niyang mapunta sa iba kasi nga itinakas na siya ni Carlos.”

