Horoscope, August 01, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Wag pairalin ang pagiging galante. Okey lang mag-blow-out wag lang sobra-sobra. Alalahanin mahirap kitain ang pera kaya mahalaga pa rin ang mag-ipon. Sa pag-ibig, isa lang ang dapat pag-galantehan, ang kasuyong Aquarius. Mapalad ang 5, 19, 28, 33, 42 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Vai-Kuntha-Vai-Nava.” Blue at yellow ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Now na ang tamang panahon upang doblehin pang lalo ang kinikita. Sa pag-ibig ngayon na ang sandali upang ibigay sa kasuyo ang pinakamasarap na romansa. Mapalad ang 7, 16, 25, 34, 43, at 49. Mahiwaga mong mantra: “It’s Now or Never!” Silver at green ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Patiliin ang ugaling materyoso upang mas mabilis na yumaman. Sa pag-ibig, praktikal na desisyon ang dapat upang magkaroon ng isang maunlad at maligayang pamilya. Mapalad ang 9, 18, 22, 38, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Mohan-Karan-Om.” Blue at lilac ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Ituloy ang balak na paglalakbay. Sa ibayong dagat mas magiging masagana ang buhay ng pamilya. Sa pag-ibig, sa pangingibang bansa matatagpuan ang true love. Mapalad ang 5, 18, 27, 33, 42, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Adonai-Elohim.” Pink at gray ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Lagi makisama sa mga Capricorn. Sila ang magpapayaman sa iyo. Sa pag-ibig, sa isang Scorpio ka naman makakasumpong ng isang masarap at maligayang pamilya. Mapalad ang 4, 16, 22, 35, 44 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Rama-Mayabeeja-Om.” Purple at white ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Unang araw ngayon ng buwan. Magsuot ng kulay na dilaw, upang suwertehin sa larangan ng pag-ibig at aspetong pang-materyal. Mapalad ang 1, 19, 27, 34, 40 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Krisna-Om” Bukod sa yellow ang red ay buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Upang yumaman umpisahan mo ng gawing produkto ang iyong karunungan at ibenta, kaysa iba ang makinabang. Sa pag-ibig sure win ang ligaya sa kasuyong Libra. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 41 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Sol-Dasa-Om.” Silver at blue ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Mag-relaks upang wag ma-stress! Ang payapang kaisipan ang magbubunga ng wagas na ligaya. Subukang mag-meditate sa umaga bago makihalubilo sa magulong lipunan. Mapalad ang 2, 16, 25, 34, 40 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Gosvani-Jiva-Om.” Lilac at white ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Tularan ang alakdan, lakad ng lakad, – ito ang susi ng iyong tagumpay! Anuman ang iyong ginagawa at inaaturga, wag kang mamahinga. Sa pag-ibig, hindi dapat mamanglaw nasa tabi-tabi mo lang ang isang cute na Cancer. Mapalad ang 6, 18, 23, 32, 39 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Devah-Om.” Red at blue ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — May mag-aabot ng malaking halaga galing sa ibang bansa. Wag tanggihan, minsan lang dumating ang grasya. Sa pag-ibig, tuloy ang pakikipag-relasyon sa isang Aries. Mapalad ang 5, 6, 14, 23, 39 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Jai-Guru-Deva-Om”. Pink at silver ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Dagdag na sipag pa ang kailangan. Malapit ka ng yumaman. Sa pag-ibig, mawawala ang tampo ng kasuyo dahil sa malaking halaga ng salapi na ibibigay mo sa kanya. Mapalad ang 8, 13, 22, 31, 37 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Gorocha-Chandaya-Om.” Green at purple ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Sa pag-ibig, kahit hindi masyadong maligaya, mapupuno naman ng pagpapalang pang-materyal ang buhay. Pagsapit ng edad mong 55 pataas mayamg-mayaman ka na. Mapalad ang 1, 10, 22, 28, 35, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Yama-Dosya-Om.” Yellow at red ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Tandaang sa taong buo ang loob ang yaman ay lubos. Sa pag-ibig, unahin ang aspetong pangmateryal kaysa sa emosyonal kapag mayaman ka na kusa ka rin namang magiging liligaya. Mapalad ang 7, 16, 29, 38, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Bhagava-Githa-Om” Green at gold ang buenas.

