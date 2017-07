Aktres nababaliw sa dyowang aktor, natuto nang magmaldita By Reggee Bonoan Bandera

PROBLEMADO ang management agency ni kilalang aktres dahil sa sobrang pagkahumaling nito sa kanyang nobyong aktor. Mismong ang mga taong malapit kay aktres ang nagsumbong sa kanyang manager ng tungkol sa mga pinaggagawa nito sa trabaho, lalo na kapag mainit ang ulo niya at hindi nakikita ang nobyong aktor. “Ang tigas na ng ulo, hindi mo na mapasunod, dati hindi naman siya ganyan kaya ipinagkatiwala na lang ng manager niya sa handler ang lahat like meetings for new projects tapos inform na lang si manager ng mga napag-usapan. “E, heto, may nakalatag ng project si ____ (kilalang aktres), pero hindi kasama si ____ (nobyong aktor) kasi may ibang project. Hayun, nagmaktol ang lola mo at nag-back out sa project kaya naloka ‘yung taga-production kasi all set na tapos biglang umayaw. “Tatanggapin lang daw kapag kasama boyfriend niya sa project. E, hindi naman puwede kasi may iba nang ipa-partner sa kanya,” kuwento sa amin. Ang tanong, may karapatan na bang mag-demand ang kilalang aktres kung ano ang gusto niyang project? May napatunayan na ba siya? Malaki na ba ang inakyat niya sa kaban ng TV network na kunektado siya? At nakapagdala na ba siya ng sarili niyang pelikula? Totoo talaga ang kasabihan na kapag natutong magmahal, nagiging matigas ang ulo at sunud-sunuran sa dikta ng puso.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.