Ahron Villena tinawag na exhibitionist, manloloko; uhaw na uhaw sa kasikatan By Cristy Fermin Bandera

NAGHUHUGAS-KAMAY ngayon si Ahron Villena, nakahanap siya ng palusot sa ginawa niyang paglalantad sa hubad-hubad niyang katawan sa IG Story niya, pagod at puyat lang daw siya nu’ng mga panahong ‘yun kaya nagkamali siya ng pag-click. Hindi raw niya ‘yun sinasadya, honest mistake kuno ang nangyari, namali lang daw siya ng pagpindot sa makina kaya kumalat ang hubad-hubad niyang larawan sa social media. Akala siguro ni Ahron ay tanga ang publiko na basta na lang kakainin at tatanggapin ang kanyang paliwanag. Kung nagpakatanga siya kaya lumabas pati ang dapat ay itinatago niyang ari ay huwag naman sana niyang idamay sa kabobohan niya ang mga netizens. Siyempre’y alam niya ‘yun, hindi totoong puyat at pagod lang siya kaya niya ipinagmalaki sa buong mundo ang kanyang kahubaran, lokohin pa ba ang publiko sa ginawa niyang kahunghangan? Kaya niyang lokohin ang ibang tao sa ibang pagkakataon pero hindi kayang lokohin ni Ahron Villena ang lahat ng tao sa lahat ng pagkakataon. Lalo siyang binash sa social media. Mas madidiing paghusga pa ang ibinato sa kanya. Walang bumawi sa paghusgang nagpapapansin lang siya, uhaw sa kasikatan at pagiging exhibitionist. Na dapat lang!

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.