Erap sa mga kandidata ng Miss Manila 2017: Walang itulak-kabigin! By Reggee Bonoan Bandera

ANG kandidatang si Number 7 na si Sofia Sibug ang pinakapopular sa 30 kababaihang maglalaban-laban para sa titulong Miss Manila 2017 nang iniharap sa entertainment media kamakailan sa Manila Hotel, Manila. Sa pangunguna ni Manila Mayor Joseph Ejercito Estrada, Viva boss Vic del Rosario at MARE Chairperson and Pageant Director, Jackie Ejercito, humarap ang mga kandidata sa ginanap na press presentation at halos lahat naman sila ay may karapatang ma-nalo, ayon mismo kay President Mayor Erap. As expected, ang pipiliing manalo ay ang karapat-dapat at hindi lang talino at ganda ang mayroon kundi kaya nitong tumulong sa lahat ng proyekto ng Maynila. Ang magwawagi ay tutulong sa promotion ng turismo ng Maynila, magiging kinatawan sa lahat ng charity programs at community services projects on education, feeding programs. Magiging bahagi rin siya ng non-profit institution na MARE Foundation. At marami nga ang nagsasabi na kayang-kaya ni Candidate # 7 na gawin ang mga trabahong ‘yan. Pamilyar din siguro sa inyo ang kanyang pangalan dahil kabilang siya sa Star Magic ng ABS-CBN na may screen name na Sofia Romero. Maraming nakapansing hawig si Sofia kina Angel Locsin at Margie Moran, sa ganda at tindig nitong 5’7 ay hindi malayong tanghalin siyang Miss Manila. Edad 22 si Sofia at kasalukuyang nasa ikatlong taon sa kursong Hotel Administration sa Enderun Colleges, Taguig City. Mas lalo namang hinangaan si Sofia sa question and answer portion ng presscon dahil nasagot niya nang maayos ang lahat ng tanong sa kanya ng entertainment press. Kung sakaling manalo bilang Miss Manila si Sofia ay pa-ngarap niyang sumali rin sa national pageant tulad ng Miss World Philippines at Binibi-ning Pilipinas. Kasama rin sa mga napansin naming posibleng mahigpit na makatunggali ng dalaga ay sina candidate number 5 (Joanna Rose Tolledo, Sta. Mesa); number 11 (Maria Gail Tobes, San Andres); number 21 (Naelah Alshorbaji Almazik, Sta. Mesa) at number 22 (Princess Bautista, San Andres). Ang iba pang kandidata ay sina Candidate #1 Glenn Aeela Krishnan (hawig ni Pia Wurtzbach), #2 Alexandra Que, #3 Jane Usison, #4 Shiela Mae Morales (Viva talent), #6 Roxanne Rose Tolledo, #8 Hazel Ann Reyes (kapatid ni Daisy Reyes), #9 Athena Marie Jamaica Catriz, #10 Bela Generosa Aquino, #12 Rycca Timog, #13 Meryljan Angangan, #14 Katrina Mae Sese, #15 Maria Isabel Alves, #16 Kristine Joyce Montes, #17 Allhia Charmaine Estores, #18 Diana Mackey, #19 Alyssa Joreen Reyes, #20 Shaine Nicole Chavez, #23 Geri Franchesca Camargo, #24 Pamela Villacorte, #25 Jennifer Daguro, #26 Kristine Eiriel Nolasco, #27 Jhan Nicole Ambata, #28 Regine Sarah Turjman, #29 Paola Bianca Bagaforo at #30 Kristel Herrera. Ang Miss Manila ay gaganapin mismo sa Araw ng Maynila, Hunyo 24 (Sabado) sa Philippine International Convention Center (PICC), 7 p.m. at mapapanood naman sa Sundays Best ng ABS-CBN pagkatapos ng Gandang Gabi Vice sa Hunyo 25 (Linggo). Mapapanalunan naman ng tatanghaling Miss Manila ang P1 million worth of prizes, management contract from Viva at P500,000 cash. Ang nasabing pageant ay sponsor ng AMA Education System, Manila Hotel, Jim Ryan Hair and Make-up, Nisce Skin N Face, with media partners PBO, Viva TV at TMC.

