#Squadgoals nina Jennylyn, Nar at Ana patok sa mga Pinoy Bandera

PATOK na patok sa mga Kapuso viewers ang mga kalokahan at kabaliwan ni Jennylyn Mercado kasama ang dalawang “angels” sa buhay niya sa primetime series na My Love From The Star. Hindi made-deny ang chemistry ng friendship nina Jennylyn, Nar Cabico at Ana Barro sa serye. Natural na natural kasi ang batuhan nila ng punchlines na feeling mo katropa ka rin nila at part ka ng makulay na buhay nila. Kaya it’s no surprise na kahit in real life ay talagang swak na swak ang personality nh tatlong Kapuso stars. Marami ngang nag-like sa nga recent post ni Nar sa Instagram kung saan ibinalita niyang nag-movie date na sila nang minsang free ang schedule nila. Komento nga ng isang netizen, sana raw mas marami pang mga kabaliw at kaaliw na eksena sina Jen, Nar at Ana sa MLFTS dahil ang sarap daw matulog sa gabi after nilang mapanood ang mga pampa-good vibes scenes ng tatlong lukaret. Sa isa pang IG post ng Kapuso TV host-comedian kasama ang Ultimate Star, marami ang natuwa sa pagpuri ni Nar sa kanyang “bessie”, according to him hindi niya ine-expect na isang Jennylyn Mercado ang tutulong sa kanya in achieveing his dreams na i-launch ang mga OPM songs na sinulat niya. Dagdag pa dito rng pagiging backup singer nito while recording. May nag-request naman na sana raw ay dalasan nilang mag-post ng kanilang mga off-cam bonding moments dahil nakaka-inspire ang kanilang #squadgoals. Kaya push n’yo na yan, guys! Gow!

