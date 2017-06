Driver ng ambulansiya, 7 pa arestado dahil sa ilegal na droga sa Bulacan Inquirer

ARESTADO ang isang driver ng ambulansiya at kanyang kasama matapos mahuli sa akto habang nagbebenta ng droga matapos ang isinagawang operasyon sa bayan ng Donya Remedios Trinidad (DRT), Bulacan, ayon sa pulisya. Ipinarada ni Privado Salonga ang ambulansiya ng barangay Minuyan sa Barangay Pulong Sampalok at nakipagtransaksyon sa isang undercover na pulis, dahilan para ito maaresto ganap na alas-9 ng gabi noong Miyerkules. Nahuli rin ang kasama ni Salonga na si Ron Joseph Agustin. Nakumpiska ng mga pulis mula sa mga suspek ang 2.4 gramo ng shabu. Naaresto rin ang kanila umanong supplier na si Mark Anthony De Guzman, matapos ang hiwalay na operasyon ng pulis sa Barangay Pulong Sampalok ala-1 ng hapon noong Miyerkules. Sinabi ni Senior Inspector Roldan Manulit, DRT chief of police, na naniniwala ang pulisya na madalas gamitin ang ambulansiya sa pagdedeliber ng droga mula sa San Jose del Monte City. Ganap na alas-10:30 ng gabi sa bayan ng Norzagaray, naaresto naman ang first aid specialist na si Divina Gracia Santiago, ng municipal disaster risk reduction management office (MDRRMO), kasama ang apat na iba pa matapos mahulihan ng shabu habang nag-ma-mah-jong sa Barangay Minuyan. “The shabu sticks protruded from a cigarette case,” sabi ni Supt. Angel Garcillano, Norzagaray chief of police. Inquirer

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.