Piolo imposibleng lumipat sa GMA 7, hinding-hindi tatraydurin ang ABS By Cristy Fermin Bandera

OO nga naman. At least, may pinag-usapan tungkol kay Piolo Pascual, naging malaking issue ang pagkakita sa kanya ng mga Kapuso sa kanilang bakuran. Bukod sa nakauumay na kuwentong ilang taon na silang nagde-date nang palihim ni Shaina Magdayao ay may ibang pinagpistahan ang ating mga kababayan tungkol sa nagkakaedad na pero guwapong hunk actor. Huwag patulan ang isyung nagpaplano siyang kumabilang-bakod mula sa Dos papuntang Siyete. Never gagawin ‘yun ng inyong Papa P. Magpupuntahan sa iba-ibang planeta ang mag artista ng Star Magic, pero maiiwan si Piolo sa bakuran dahil ang ABS-CBN ang gumawa sa kanya bilang sikat na artista. At walang dahilan para siya lumipat dahil ang pag-aalagang ginagawa sa kanya ng Star Magic ay hindi matatawaran. Hindi siya pinababayaan ng Dos, palagi siyang may proyekto, maging ang pagiging singer niya ay suportado ng network. Magandang malaman na mukhang may plano ang istasyon na pagtambalin uli sila ni Judy Ann Santos. Bakit ang hindi, pareho silang nabiyayaan ni Juday sa nakaraan nilang tambalan, sumikat sila nang husto na ang popularidad na bunga nu’n ay puhunan pa rin nila hanggang ngayon. Dahil hindi na sila mga teenager ay puwede naman silang ipagbuo ng istoryang hindi na kilig ang pambenta kundi ang kanilang pag-arte na hindi makukuwestiyon.

