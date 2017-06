2 young star plastikan lang, matindi ang inggitan By Reggee Bonoan Bandera

ALIW na aliw ang fans ng ilang teenstars sa isang TV network dahil panay daw ang plastikan ng mga ito kapag nagkikita-kita, alam naman daw ng mga tao sa kanilang paligid na hindi talaga sila magkakasundo sa tunay na buhay. Tsika ng matagal na naming kilalang grupo ng fans, huwag na lang daw naming banggitin ang mga pangalan ng mga youngstars na sangkot sa kuwentong ito. “Nakakatuwa po sina _____ (parehong produkto ng reality show) dati okay sila, pina-follow nila ang isa’t isa sa social media ngayon hindi na po. “Feelingera kasi itong si ____, feeling niya ang galing-galing niya at dapat siya ang parating napapansin sa grupo nila. Si ____ (produkto ng audition) naman dedma lang kasi hindi naman siya pumapatol at saka mas nauna kasi siya sa showbiz. “Kaya naaasar yung isa, kasi ‘yung crush niya ang gusto pala yung kagrupo niya. At plano pang gawing magka-loveteam, kaya inis na inis siya kasi gusto niya sa kanya mapunta. Kaya simula no’n kapag naririnig niya ang pangalan nu’ng isa sumasama ang araw niya,” kuwento ng aming source. Sabi namin, parang halos lahat naman ng artista ay ganito ang ugali, akala mo magkakaibigan yun pala sila-sila rin ang nagsisiraan. “E, nakakatawa po kasi magkasama sila parati sa group nila, kaya plastikan sila nang plastikan kasi binilinan sila ng talent manager nila na walang mag-aaway dahil lahat sila pantay-pantay,” katwiran sa amin. At tungkol naman daw sa ibang miyembro ng grupo ay may kanya-kanya silang kampihan kaya lalong nagkakaroon ng iritahan. Naku ganyan kasi kapag wala pang mga napapatunayan at hindi pa confident sa sarili. Hirit tuloy ng kilalang entertainment editor, “Itong mga teenstars na ito biglang nawalan ng ningning nu’ng lumitaw ang alaga ni Ogie (Diaz).” Ay oo naman ang layo kasi ng mga itsura nila kay Liza Soberano, mas lalo siguro silang na-insecure nang si Liza na ang mapiling bagong Darna.

