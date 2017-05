Babala kay aktres: Mag-ingat sa mukhang perang hunk actor By Cristy Fermin Bandera

PINAAALALAHANAN ng kanyang mga kaibigan ang isang female personality na mukhang ginigirian-nililigawan ngayon ng isang kilalang male personality na hindi kagandahan ang image. Madali raw kasing maniwala sa mga salita ng lalaki ang female personality, ilang beses na rin siyang nakipagrelasyon, pero palaging nganga ang kinauuwian nu’n. Kuwento ng isang source, “Heto na naman siya, pinaliliguan na naman siya ng time at attention ni ____ (pangalan ng male personality), mag-ingat-ingat siya, dahil alam na natin! “Baka mamaya, e, siya naman ang maiwan na tulaley ng lalaking ‘yun! Mukhang naniniwala kasi ang guy na madatung ang girl, kaya ayan, siya naman ang pinagkakaabalahan ngayon!” paalala ng source sa babaeng personalidad. Nagkaroon na ng mga karelasyong artista ang male personality, nagtagal din naman ang kanilang pagsasama, pero ang ending ay sa wala rin ‘yun nauwi. “Naku, sana nga, e, magising na sa katotohanan ang babaeng ‘yun na baka getlakan lang siya ng datung ng guy! Di ba, ‘yun naman ang image ng lalaking ‘yun? “Paiibigin niya ang girl, tapos, ‘yun na! Huli na kapag nalaman ng girl na ginamit lang pala siya ng lalaki sa napakasimpleng paraan. “Abroad ba ‘ikamo? Mahilig siyang mag-abroad, pero wah naman siyang anda! Sino ang gagastos sa trip, alangan namang ang family niya? Natural, ang girl ang taya sa lahat-lahat! “May drama pa siyang richie-richie ang family nila, pero nadiskubre naman ng ex niya na uncle pala niya ang mayaman at hindi sila. Di ba naman, nakakaloka ang mga ganu’ng kadramahan? “Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, totoo, macho siya, super-macho ang lalaki, pero hanggang du’n na lang ‘yun! Naku, magising sana agad sa katotohanan ang girl na ang name, e, katunog ng isang brand ng softdrinks!” pagtatapos ng aming source.

