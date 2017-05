Female singer na di sumikat-sikat nagpabuntis na lang By Cristy Fermin Bandera

MATAGAL na ring hindi aktibo sa pagkanta ang isang female performer. Maganda ang kanyang boses, nanghehele ‘yun sa lamyos, pero mailap ang popularidad para sa kanya. Matagal na siya sa mundo ng musika, may mga nagawa na siyang album, ginagawa pa ngang theme song ang mga kanta niya sa iba-ibang serye sa telebisyon. Pero ano nga ba ang kulang sa kanya at ayaw sumipa ang kanyang career? Palagi siyang pangsahog na lang sa mga concert, hindi siya bumibida, nu’ng minsang magkaroon siya ng solo concert ay flop pa! Kuwento ng aming source, “Alam n’yo ba na nu’ng tanungin ng mga reporters ang manager niya kung bakit hindi siya active ngayon, ang sabi nu’ng manager, e, nasa ibang bansa raw ang alaga niya? “Nagso-show raw si ____ (pangalan ng female performer) sa iba-ibang bansa. Kung totoo ‘yun, e, bakit hindi niya sinamahan ang alaga niya, e, di ba, inseparable sila? “Kapag nakita mo na ang girl, e, sigurado, kasunod na niya ang manager niya, di ba? Hindi sila nagkakahiwalay, hindi talaga,” kuwento ng impormante. Heto na. Isang araw ay may nakakita sa female personality sa isang five-star hotel. Naloka ang nakakita dahil sobrang laki ng nadagdag sa katawan ng female performer, lumaki siya nang husto, lalo na ang kanyang harapan. Isang source ang nagkuwento, “Naku, wala siya sa ibang bansa, nandito lang siya! Huwag n’yong paniwalaan ang manager niya na palaging may palusot kapag may nagtatanong tungkol sa alaga niya!

“Nandito lang ang girl, pero hindi siya nagpe-perform, hindi siya nagpapakita, kasi nga, lumobo nang husto ang katawan niya, lalo na ang tiyan niya! “At sino ang tatay ng dinadala niya ngayon? Kailangan pa bang itanong sa mga bituin kung sino, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday? Napakasikat ng dala-dalang apelyido ng girl na itey, ma-emote!” pagtatapos ng aming source.

