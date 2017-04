Hambog na female star tameme sa super rich na negosyante By Cristy Fermin Bandera

HINDI naman pala lahat ay kinayan-kayanan ng isang kilalang showbiz personality. Namimili rin siya ng babanggain. Kapag kaya niya ay gagawin niya, pero kapag alam niyang may ibubuga ang babanggain niya, tameme lang ang pamosong female personality. May pagkainggitera kasi ang babaeng ito, hindi siya papayag na kabugin ng kahit sino, sa anumang paraan ay ipararamdam niya na nakalalamang siya sa kahit sino dahil sa kayamanang meron siya. Madalas na niyang ginagawa ang ganu’n, lutang na lutang sa harap ng mga camera ang kayabangan niya, pasimple lang ang lowkah pero talagang ipinakakadiin niya na kabog na kabog niya ang kanyang kausap-kaharap. Pero meron din pala siyang sinasanto, meron din siyang iniiwasan dahil siguradong mapapahiya siya, alam na alam niya talaga kung kailan siya hihirit at mananahimik. Kuwento ng isang source, “Ay, marunong siyang pumili ng pagmamayabangan niya! Mismo! Kapag alam niyang walang ibubuga sa kanya, gagawin talaga niyang nganga ang kaharap niya. “Pero kapag alam niyang wala siyang binatbat, silent lang siya, kakaibiganin pa niya kamo ang taong ‘yun!” tawa nang tawang kuwento ng nasabing impormante. Ganu’n mismo ang ginawa ng female personality sa isang balikbayang matagumpay sa isang bansang napakalamig. Pinag-aralan pala ng babaeng personalidad ang buhay nito sa ibang bansa. “Nag-research talaga siya, inalam niyang mabuti kung gaano ka-successful ang kababayan nating ‘yun sa napakapabolosong bansa. Nakita niya ang mga pictures ng house ng businesswoman, mansiyon kung mansiyon, sangkatutak na mamahaling cars ang nakita niya sa bakuran ng girl. “Kinaibigan niya ang girl, rubbing elbows sila, alam kasi niya na wala siyang maihihirit sa babae dahil kabog na kabog siya! “Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, ayaw sa Hollywood ng mayayabang, di ba naman? Getlak n’yo na siguro kung sino ang starring sa kuwentong ito!” pagtatapos ng napapailing na source.

