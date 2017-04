Horoscope, April 17, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Wag manisi ng kapwa! Ikaw ang dapat kumilos at magsikap. Nasa mga kamay mo ang paraan upang yumaman. Sa pag-ibig, kahit na may kasalanan ang kasuyo hindi siya dapat pagsalitaan ng masama. Mapalad ang 2, 7, 16, 25, 34, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Padme-Om”. Green at red ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Mag-ipon ng sapat na salapi bago simulan ang bi-nabalak na negosyo. Sa pagsisimula ng anomang negosyo, wag na wag mangungutang dahil mababaon ka lang. Sa pag-ibig, kung may nagawa kang mali humingi ng paumanhin sa minamahal. Mapalad ang 3, 12, 30, 34, 37 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Mohan-Karan-Om.” Purple at maroon ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Wag ng maghanda ng kung ano-ano, simpleng birthday na lang ang dapat. Isang putahe lang at pagkatapos ay mag-swimming sa gilid ng beach. Sa ganyang paraan, nakatipid kana lalo pang naging sweet ang relasyon. Mapalad ang 7, 16, 25, 34, 43, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Jana-Kaliyuga-Om.” Pink at yellow ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Tiyak na ang tagumpay! Sa pinansiyal, habang kilos ng kilos, tuloy ang pag-angat ng kabuhayan. Sa pag-ibig, isang nakakikilig na romansa ang magse-selyo ng Holy Week. Mapalad ang 6, 14, 23, 29, 35, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Mira-Bilis-Mira-Colum.” Blue at yellow ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — ang galit at sama ng loob. Ang maliit na kita sa kasalukuyan ay madodoble sa kinabukasan, ang mahalaga, manatili kang naka-smile! Sa pag-ibig, paligayahin ang minamahal sa pamamagitan ng matamis na halik. Mapalad ang 1, 7, 10, 18, 20, at 39. Mahiwaga mong mantra: “Adonai-Elohim-Elshaddai.” Red at green ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Huwag mag-isip ng masama sa kapwa. Imbis na maghinala, ibigay ang pagtitiwala sa iyong kliyente upang kumita ng mas malaking halaga. Sa pag-ibig, tiwala ang sangkap upang magtagal ang anomang relasyon. Mapalad ang 8, 17, 26, 38, 44 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Namo-Namo-Aum.” Yellow at purple ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Hingin ang opinyon ng mga kaibigan upang hindi mamali ng desisyon. Isang malapit na kaibigan ang makakatulong upang maabsuwelto ang mga problemang may kaugnayan sa pinansyal. Mapalad ang 5, 14, 23, 38, 41 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Rama-Rama-Krisna-Kirsina”. Lilac at maroon ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Mali ang ginawa mong pagtanggi, paano kung dumating ang sandali na ikaw naman ang mangailangan at pagkatapos ay tanggihan? Panatiliing bukas ang palad, upang lalo ka pang pagpalain ni Lord. Mapalad ang 3, 12, 22, 31, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Udatta-Savitra-Om.” Pink at gray ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Hindi dapat makipagtalo! Kung lagi kang nakikipag-debate, paano papasok ang maraming pera? Umoo ka lang ng umoo! Sa pag-ibig, hayaan mong ang ideya ng kasuyo ang siya namang masunod. Mapalad ang 3, 18, 27, 35, 45, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Yantra-Migeta-Dosha.” Violet at lilac ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Wag pairalin ang takot! Sa pananalapi alalahaning ang mga matatapang lang ang mabilis na yumayaman. Sa pag-ibig, kapag nanatili kang duwag, hindi ka magiging maligaya. Mapalad ang 6, 19, 27, 36, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Egosum-Obre-Egosum-Timbre.” Red at blue ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Hindi dapat pang hinaan ng loob. Kung patuloy ang lakas ng loob, tuloy-tuloy ka ring yayaman. Sa pag-ibig, wag ka ng umarte-arte pa, tanggapin ang alok na pag-ibig ng isang Cancer. Mapalad ang 4, 16, 25, 34, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Akaye-Aum Savitre.” Yellow at green ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Panahon na upang maghanap ng totoong kaibigan. Hindi mo ba napapansin, malas ka na sa pag-ibig, malakas ka pa sa kaibigan. Hanapin ang isang kaibigang Libra o kaya’y Gemini, sila ang sa iyo ay tunay na magpapaligaya. Sa pag-ibig, upang wag mapahamak walang dapat pagkatiwalaan, kundi ang minamahal na Virgo. Mapalad ang 8, 13, 24, 34, 38 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Puranas-Manu-Diayanas.” Black at violet ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — May magte-text, mangungutang! Dahil hindi naman siya marunong magbayad, kunwari hindi mo na lang na-receive ang kanyang text. Sa pag-ibig, wag baliwalain ang mga sweet messages ng kasuyo, mag-reply ka agad! Kuwanri na mi-miss mo na rin siya at mag sent ka ng “muwaaah…muwaaah..!” Mapalad ang 3, 15, 24, 33, 39 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Agara-Sandhapa-Om.” Red at green ang buenas