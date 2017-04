Alexa nakipag-acting showdown kay Lorna

SIGURADONG babaha na naman ng luha ngayong gabi dahil sa isa na namang espesyal na episode ng Maalaala Mo Kaya hosted by Charo Santos sa ABS-CBN. Matapos ang ilang taon, magbabalik-MMK ang award-winning actress na si Lorna Tolentino kung saan gagampanan niya ang karaker ng isang inang nakulong dahil sa pagkakasangkot sa ilegal na droga. Taong 2008 nang maaresto at makulong si Maya (LT) dahil sa droga. Dahil dito, sa edad na 14 ay namulat agad ang kanyang anak na si Joy (Alexa Ilacad) sa masalimuot na buhay sa isang kulungan sa Isabela. Ito na ang nagsilbing ikalawang bahay niya dahil halos araw-araw niyang dinadalaw ang kanyang ina. Nang minsang dumalaw siya sa kanyang nanay, nakilala niya ang isang preso roon, si Rustom (Edgar Allan Guzman) na kalaunan ay naging boyfriend niya. Kontrang-kontra ang kanyang ina sa relasyon niya kay Rustom pero mas nanaig ang pagmamahal niya sa binatang nakakulong. Lumipas ang ilang taon, inilipat si Rustom sa New Bilibid Prison sa Maynila. Nang malaman ito ni Joy, nagdesisyon siyang sundan ang kasintahan kahit na tutol ang kanyang ina. Ginawa ni Joy ang lahat para suportahan at paligayahin ang nobyo hanggang sa magkaroon na sila ng anak. Ngunit matapos isilang ang panganay nilang anak ni Rustom, nalaman ni Joy na meron pala itong ibang babaeng kinakalantari. Dito na siya nagdesisyon na bumalik na lang sa Isabela kasama ang kanyang inang si Joy na pinalaya na rin mula sa kulungan. Ngunit hindi pa pala dito matatapos ang masalimuot at madramang buhay ni Joy dahil isang araw, nagpakita uli sa kanya si Rustom at ibinalitang nakalaya na rin at muli siyang niligawan para magsama na sila sa Maynila. Kahit na masakit para sa kanya na iwan ang ina, pumayag siya sa kagustuhan ni Rustom. Pero sa kasamaang-palad, muling haharap sa matinding hamon ng buhay si Joy – nalulong sa droga ang kinakasamang ex-convict at kalaunan ay binubugbog na rin siya. Hanggang kailan niya titiisin ang pananakit ng kanyang ka-live in at may babalikan pa kaya siya sa Isabela kung sakaling layasan na niya si Rustom? Ang MMK episode na ito ay sa direksyon ni Dado Lumibao, sa panulat ni Arah Jell Badayos. Makakasama rin sa episode na ito sina Alicia Alonzo, Minco Fabregas, Kyle Banzon, Gem Ramos, Gilleth Sandico, Cessa Moncera at Mario Capalad.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.