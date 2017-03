Fanny Serrano: Perfect na Darna si Pia, pero dapat gawing Narda si Kiray!

HANGGANG ngayon ay mainit pa ring pinag-uusapan ng netizens kung sino ang nababagay na gumanap bilang bagong Darna dahil hindi na nga puwede si Angel Locsin matapos tumabingi ang likod at beywang nito sa training.

Maging ang kapwa artista ni Angel ay may kanya-kanyang bet din kung sino ang puwedeng ipalit sa kanya, kasama na nga riyan sina Bianca Gonzales-Intal, Nadine Lustre at Sarah Geronimo dahil sa taglay nilang Pinay beauty.

Anyway, isa rin si Fanny Serrano sa nagbigay ng suhestiyon na nababagay bilang Darna. Para sa kanya perfect si 2015 Miss Universe Pia Wurtzbach. Aniya pa, pwedeng si Kiray Celis ang gumanap na Narda na magiging si Pia pag Darna na.

Say ni Fanny sa kanyang Instagtam post, “Natatandaan ko nung maliit pa ako at napanood ko ang DARNA nu’ng early 50s na si Rosa del Rosario ang gumanap ay ibang character ang gumanap bilang si Narda at s’ya ay si Mila Nimpa.

“Lahat ng Darna movie series nila ay napanood ko. si Darna kasi ay isang super heroine galing sa outer space ready to defend our mother earth from evil forces and she is manifesting through a rural girl from earth named Narda na isang napaka-ordinaryong babae na pipilay-pilay at may bunsong kapatid na si Ding na nag-iisa lang na nakakaalam ng secret ni Narda bilang Darna.

“Ginagamit lang ni Darna ang katawan ni Narda sa pamamagitan ng paglunok ng mahiwagang bato it’s like the movie of Herbert Bautista transformed into an Edu Manzano image as ‘CAPTAIN BARBEL’.

“So, let’s be logical kung ang image nga naman ni Narda ay makikita rin sa image ni Darna, makikilala na agad sya ng mga kalaban nya at madali syang mapatay at ‘yun ang reason ng inconsistency na nakikita ko sa mga Millennium Darna ngayon. ang bidang artista na ang gumaganap sa role ni Narda at Darna. Nakakalungkot talaga when I learned na hindi na si Angel Locsin ang gaganap na Darna.

“At ang pinaka-perfect na dapat pumalit sa kanya ay si PIA WURTZBACH na mala- Wonder Woman ang porma na super minamahal din naman ng mga Pilipino all around the world at ang kasikatan ay sa buong Universe at ang dapat lang na Narda ay walang iba kundi si KIRAY na super layo ng image kay Pia bilang Darna at sino ang maghihinalang si Narda ay si Darna?

“For sure, it will be an honest-to-goodness adventure ng isang isang original istorya ni DARNA!!! ‘Ding, ang bato!’

Umabot naman sa mahigit 100 comments ang pinost na ito ni Fanny na magkahalong positibo at negatibo.

At dahil nakakatitiyak si Fanny na maraming hindi sang-ayon sa sinabi niya ay nag-post ulit siya ng, “Your reactions are all welcome, my dearest bashers! Go!”