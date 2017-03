Jessy laglag na agad sa ‘Darna list’ dahil daw sa nagmumurang mga pata By Cristy Fermin Bandera

PINUPURUHAN na naman sa social media si Jessy Mendiola. Maraming kumokontra sa dalaga para makapalit ni Angel Locsin bilang Darna sa gagawing pelikula ng Star Cinema. Puro personal ang bira kay Jessy, bumibida ang kanyang mga pata sa pagpansin ng mga umaayaw sa kanya, hinding-hindi raw puwedeng si Jessy ang gumanap sa isinuko nang papel ni Angel dahil mahihirapan ang produksiyon sa kanya. Sabi ng isang miron, “Aysus, hindi puwede si Jessy! Isang malaking challenge sa production ‘yun kapag nagkataon! Sa laki ng mga pata niya, e, paano siya makalilipad? “Remember, lumilipad si Darna! Kailangan niyang lumipad sa pagtatanggol sa mga inaapi. E, paano niya gagampanan ang role na ‘yun, e, pagkalaki-laki ng mga pata niya? “Napakabigat ni Jessy Mendiola para gumanap na Darna. Hindi siya puwede, baka mawasak ang harness kapag itinaas na siya!” diretsong komento ng isang umaayaw sa dalaga. Sa ibang artista ay hindi naman ganu’n katindi ang pag-ayaw ng mga netizens, bukod-tanging kay Jessy lang nagiging personal ang kanilang mga komento, kaya maraming nagpapalagay na mga tagahanga ni Angel Locsin ang nagkokomento nang personal kay Jessy Mendiola. Maraming pangalang pinagpipilian ngayon ang Star Cinema para pumalit kay Angel Locsin. Napapasama ang pangalan ni Jessy Mendiola sa listahan pero ngayon pa lang ay ramdam na ramdam nang hindi siya ang makakakuha sa makasaysayang papel ni Darna.

