Malandi lang: Kilalang aktres nakipag-flirt kay celebrity guy kahit may boyfriend na By Reggee Bonoan Bandera

AWARE kaya ang karelasyon ng isang aktres na feeling close ngayon ang girlfriend niya sa isang kilalang celebrity guy na galing sa ibang bansa? Magbabakasyon ang nasabing male celebrity sa Pilipinas at dahil sikat nga siya kaya pinagtatanong siya kung type niya ang Pinay beauties o sino ang gusto niyang makilala hanggang sa nagbanggit nga ng mga pangalan ang guy. Hayun, biglang dumating na lang sa hotel kung saan naka-check in ang celebrity guy ang aktres na kasalukuyang may karelasyon ngayon at talagang wala siyang pakialam kung pagtsismisan siya. Hmmmm, nasaan ba ang karelasyon ngayon ng aktres? Baka naman wala sa bansa kaya feeling single ang babaeng ito? Anyway, wish lang namin na hindi hiwalayan si aktres ng karelasyon niya ngayon dahil bukod sa guwapo ay mayaman pa ang lalaki at maraming nagkakagusto kahit taken na. Ang aktres din ang dahilan kung bakit muntik nang maghiwalay ang kilalang mag-asawa sa showbiz na mabuti na lang at naagapan kaagad ng mga kaibigan.

