Kilalang aktres napalaking responsable ang mga anak; di naging gahaman sa pera By Reggee Bonoan Bandera

NAKAKATUWANG malaman na ang mga anak ni kilalang aktres na isa lang ang TV project ngayon ay masisinop pala sa allowance na ibinibigay sa kanila ng ina. Dumating kasi ang panahong kaliwa’t kanan ang project ng aktres at masasabi naming talagang sobrang generous siya sa ibang tao. Saksi rin kami kung paano siya magbigay ng pera sa mga anak para ipang-shopping, pangmeryenda kasama ang mga kaibigan at pang-date sa kani-kanilang mga karelasyon. Akala namin dahil sa pagiging mapagbigay ng kanilang ina ay pasasa rin ang kanyang mga anak, hindi pala dahil bawa’t bigay ng kanilang mommy ng perang pinaghihirapan nito ay itinatago pala ng mga bata. Kaya ngayong medyo humina na ang kita ng aktres ay hindi apektado ang kanyang mga anak dahil may malaki na silang ipon ngayon. Bukod dito ay nagtatrabaho na rin daw ang mga bagets kaya kahit walang masyadong projects ay hindi siya nababahala na baka magutom ang mga anak niya. Bukod dito ay may mamanahin din ang mga bagets mula sa magulang ng aktres pero hindi rin naman interesado ang magkakapatid dahil katwiran nila ay hindi naman nila ito pinaghirapan, pero anila, kung ibibigay, e, bakit hindi nila tatanggapin? Sanay kasi sa hirap ang magkakapatid dahil hindi naman sila ipinanganak na mayaman noong nagsisimula pa lang sa showbiz ang nanay nila. “Sanay sila sa hirap kaya ‘yung mga perang sobra nila, nakaimpok lahat ‘yun. Baka nga mas mapera pa sila sa nanay nila ngayon,” sabi mismo ng taong malapit sa aktres.

