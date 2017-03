Gabby nagalit sa lumabas na P10-M talent fee By Reggee Bonoan Bandera

WALANG alam si Direk Cathy Garcia-Molina sa isyung nanghihingi si Gabby Concepcion ng malaking talent fee para sa reunion movie nila ng kanyang ex-wife na si Sharon Cuneta. Nakatakda na sanang magsimula ang kanilang shooting ngayong buwan o sa first week ng April. Ngunit may balita nga na baka hindi na matuloy an proyekto dahil nga nag-demand ng napakalaking talent fee si Gabby mula sa Star Cinema. Kuwento ng mga katoto sa isang showbiz event ay nanghingi raw ng P10 million si Gabby bilang TF sa gagawin nilang movie ni Mega. Nagulat na lang daw ang aktor nang lumabas ito sa mga pahayagan kaya nagdesisyon na itong huwag na talagang gawin ang pelikula. Kuwento ng isa pang nakausap namin, “Nagtaka si Gabby paano lumabas ang tungkol sa talent fee, e, sa production lang naman niya iyon sinabi kaya hayun, ang lolo mo, nagalit na. Kaya baka malabo nang matuloy ang movie nila ni Sharon. Kaya ang lola Sharon mo, tumanggap na ng indie film for Cinemalaya.” Hirit naman ng isa pang katoto, “Siyempre pagkakataon na ni Gabby na mag-quote ng mataas na talent fee kasi alam din naman niyang magagamit din sila ni Sharon sa isyu saka walang masyadong pinagkakakitaan lolo mo ngayon. Isa lang ang regular show niya sa GMA, di ba?” Tinext namin si direk Cathy kung tuloy pa ang nasabing pelikula, aniya binubuo na nila ang concept at wala pa naman daw sinasabi ang management sa kanya na hindi na ito matutuloy. Hindi rin naman daw ito pinapa-hold kaya ang alam niya ay tuloy pa rin ang Sharon-Gabby reunion movie.

