Erik apektado sa viral tv ad; gusto na ring mag-asawa at magkaanak 'Siyempre masarap din 'yung may katabi ka sa pagtulog!' By Reggee Bonoan Bandera

MAY offer uli ang Teleserye Themesong King na si Erik Santos na magbida muli sa sa drama anthology na Maalaala Mo Kaya. ‘Yung tatlo kasing episode na nagawa niya ay maganda ang resulta sa ratings game. Huling napanood si Erik sa MMK kamakailan lang kung saan nakatambal niya si Angeline Quinto. “Hindi lang mag-swak sa sked. Natutuwa naman ako kasi hindi naman ako aktor. Saka nae-enjoy ko naman kasi lahat ng napapanood kong nakakaiyak, nadadala ko minsan sa MMK. Tulad ‘tong Jollibee, letseng Jollibee ‘yan, ang sakit sa puso (biglang namula ang mga mata ni Erik),” pahayag ng singer. Nakaka-relate pala ang binata kay “bestfriend”, “Malapit na situation, grabe, ang sakit sa puso nu’ng tatlong (version) series na ‘yun. ‘Yun ang ano sa akin, nauuna pa akong umiyak sa bida.” Kinumusta naman namin ang lovelife niya nang maka-one on one namin siya, pero biglang naubo ang binata habang kumakain ng ice cream, sabay bulong na, “Ang tanda ko na.” Sinabi namin sa kanya na limang taon na lang ang hihintayin niya (ala-Coco Martin at Julia Montes lang ang peg) kay Angeline na gustung-gusto niya dahil nga hindi pa handa ang singer-actress na lumagay sa tahimik. Binanggit namin na inamin ni Angge na kung willing si Erik maghintay pa ay tiyak na sila na sa huli dahil as of now ay marami pa raw obligasyon ang dalaga na dapat tapusin tulad ng pagbabayad niya ng bahay sa tinitirhan nila ngayon ni Mama Bob at balak din niyang ipagawa rin ang pinauupahang bahay sa Sampaloc. Pero ang sagot ni Erik, “(ang tagal), marami pa naman diyan.” Hirit namin huwag na siyang humanap ng iba dahil mas bagay sila ni Angeline at baka ‘yung makikilala niya ay hindi niya kasundo o baka hindi maintindihan ang trabaho niya at dapat click sila sa lahat ng bagay. Kay Angge kasi ay swak sila sa lahat. Hindi naman itinanggi ni Erik na gusto naman talaga niya si Angeline at na-develop siya sa dalaga noong nasa tour sila sa ibang bansa, halos dalawang buwan din silang magkasama roon gabi’t araw. Nabanggit din ng singer na gusto ng pamilya niya si Angeline lalo na ang tatay niya at ate, “Actually, wala naman say ang pamilya ko basta kung saan ako masaya, doon sila. “Masaya kasi kaming pamilya, kaya lahat kami magkakasama sa iisang bahay, ‘yung bunso nga namin bago bumukod, hirap na hirap kaso very close kaming pamilya talaga, masaya kami, nagbibiruan kami parati. “Kaya siguro isa rin ito sa dahilan kung bakit hindi ko naiisip pang mag-asawa kasi parang hindi ko kayang umalis sa amin. Sabi nga nila bakit hindi pa ako bumubukod, e, kaya ko naman na. “Sabi ko, mami-miss ko ang luto ng nanay ko, ‘yung biruan namin, ‘yung magkakasama kami sa iisang lamesang kumakain, alam mo ‘yun? “Pero aaminin ko na hindi na rin naman ako bata. At the end of the day, siyempre gusto mo rin ng may kasamang matulog, may maggu-good morning at good night sa ‘yo, mag-a-I love you. Iba rin ‘yung naibibigay na happiness sa ‘yo. So, ‘yun ang pressure sa akin ate Reggee, wala pa akong nakikita,” mahabang kuwento ni Erik. Napi-pressure rin siya kapag may reunion silang magkakaklase na isa siya sa iilan na lang na walang asawa at panay ang tanong kung kailan naman siya magkakaroon ng pamilya. “Ganu’n pala ang feeling no’n, nakaka-pressure. Pero gusto ko na rin, kasi mahilig ako sa bata,” pag-amin ni Erik. Sabi namin, in God’s perfect time ay darating din ang tamang panahon para sa pagkakaroon ng sariling pamilya. Pagtiyagaan na lang niyang maghintay ng limang taon para sila rin ni Angeline ang magkatuluyan.

