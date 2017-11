Richard ginagamit nang ‘panakot’ ng magulang sa mga bata By Alex Brosas Bandera

LAKING gulat ni Sandrino (Richard Gutierrez) nang malamang si Samantha ang Lady in Red na napatay niya sa La Luna Sangre. Maging si Prof T ay gulat na gulat na si Sandrino ang sumagot sa tawag niya kay Samantha. Ninakaw naman ng ilang Moonchasers ang invite sa pa-party ni Gilbert Imperial (Richard). Nag-decide ang Moonchasers na dadaluhan nila ito. Viewers are praising Richard sa akting niya sa LLS. Bagay daw talaga siyang bambira. In fact, ginagamit na rin ang name niya sa serye na panakot ng parents sa kanilang mga anak.

