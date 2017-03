True ba, Piolo ginagamit lang si Shaina? By Reggee Bonoan Bandera

NAGKITA na ang orihinal na mag-asawang Carlo Aquino (Marco) at Shaina Magdayao (Camille) nang sundan ng una ang ikalawang asawang si Denise Laurel (Bianca) at tinawag na “Pangga” na ipinalabas noong Biyernes. At dahil pamilyar kay Camille ang boses kaya lumingon siya at laging gulat nga niya nang makita ang asawang nawawala matapos mag-crash ang eroplanong sinasakyan nito, ‘yun nga lang, parang hindi naman siya natatandaan ni Marco. Sabay pasok naman ng asawa na ngayon ni Camille na si Rafael (JC de Vera). Sa pag-aakalang maayos na ang lahat ay mistulang babangon mula sa hukay ang nakaraan sa pagkukrus ng landas nina Camille at Marco na siya namang muling magdudugtong sa kanilang mga buhay at panibagong pamilya. Ano kaya ang maidudulot nito sa kasalukuyang pagsasama nila ng kanilang mga asawa? Maipaglaban kaya nila ang kanilang tunay na better half? Ilan lang ito sa mga katanungan ng manonood ng The Better Half. Trending naman ang #TBHSalpukan kahapon dahil talagang hindi ito binitwan ng manonood at para sa updates, i-follow ang @thebetterhalfTV sa Facebook, Twitter, at Instagram. Samantala, kailangan sigurong magsalita ni Shaina sa ibinabatong isyu kay Piolo Pascual na ginagamit lang daw siya ng aktor para pag-usapan dahil sa tuwing may presscon si PJ ay laging ang tungkol sa kanila ng aktres ang tinatanong at panay naman ang sagot ng binata. “Puwede namang hindi sagutin ni Piolo ‘yung isyu kung talagang ayaw din niyang nakakaladkad ang name ni Shaina. Gustung-gusto rin niya kasi para mapag-usapan sila,” sabi ng isang TV reporter.

