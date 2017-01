Kilalang female star ang tindi lumafang, pero ang payat pa rin By Cristy Fermin Bandera

MARKADO pala ang sikmura ng isang female personality ng kanyang mga katrabahong utility. Ikinukumpara siya ng mga ito sa isang gutom na karpintero dahil sa lakas niyang lumafang. May isang aktres nang grabe ring kumain, nakakatatlong kanin na ito, pero mukhang gutom pa rin. Pero meron pa palang isa! Kung gaano siya kahusay umarte ay ganu’n din pala kalakas magkarga ng pagkain ang female personality na ito, nawiwindang sa kanya ang mga utility sa set, akala ng mga ito ay nagbibiro lang siya kapag nagpapadagdag pa ng kanin at ulam ng catering. Pero ang nakapagtataka ay hindi naman siya masyuba, sexy pa nga siya, kahit nadagdagan na ang kanyang edad. Walang-wala sa itsura niya na para siyang nalipasan ng gutom na kargador sa pier kung makalafang. Kuwento ng isang source, “Promise, kundi ko nakita with my own two eyes kung gaano siya kalakas kumain, e, sasabihin kong sobrang OA lang magkuwento ang mga co-stars niya! “Pinagkukuwentuhan kasi palagi ang bodega niya, girl na girl nga naman siyang naturingan, sexy, pero kung makalafang siya, e, parang wala nang bukas! Super-sarap talaga niyang kumain kahit ano lang ang ulam! “Nakita ko ‘yun! Nandu’n ako, I was there! Totoo nga ang tsismis! Malakas nga siyang kumain, wala siyang sirang ngipin, napakalakas niyang lumafang!” sumpa ng impormante. Kahit kuno nu’ng medyo bata-bata pa ang magaling na aktres ay magana na siyang kumain, walang kahirap-hirap sa kanya ang produksiyon, wala siyang kaarte-arte pagdating sa pagkain. Hanggang ngayong nagkaedad na siya ay ganu’n pa rin siyang lumafang pero hindi naman apektado ang kanyang timbang. “At siya ang original, ha? Copycat lang ang ibang artista diyan na magana ring kumain! Siya ang original, hindi siya second rate, trying hard copycat!” tumatawa pang kuwento ng aming source. Ano, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, getlak n’yo na kung sino ang bumibida sa ating kuwento?

