FEU Tamaraws nakahirit ng do-or-die Final Four game By Angelito Oredo Bandera

Laro sa Miyerkules

(Mall of Asia Arena)

4 p.m. Ateneo vs FEU NAKAPUWERSA ng matira-matibay na labanan ang Far Eastern University Tamaraws matapos nitong dismayahin ang hangarin na agad makatuntong sa Finals ng Ateneo de Manila University Blue Eagles sa paghaltak ng 80-67 panalo sa kanilang UAAP Season 80 men’s basketball Final Four game Linggo sa Smart Araneta Coliseum. Sinandigan ng Tamaraws ang 14-5 atake sa pagbubukas ng ikatlong yugto upang kumawala sa mahigpit na 38-35 iskor na sinandigan na nito tungo sa huling segundo ng laro upang itulak sa krusyal na ikalawang laro ang serye kontra sa nanguna sa eliminasyon na Blue Eagles. Nagawa pang itala ng Tamaraws ang pinakamalaki nitong kalamangan na 17 puntos sa natitirang 2:45 ng ikaapat na yugto sa 75-58 bago ipinalasap ang ikalawang sunod na kabiguan sa Blue Eagles na huling nabigo sa karibal na nagtatanggol na kampeon na De La Salle University Green Archers sa pagtatapos ng eliminasyon. Ang panalo ay una lamang ngayong taon ng Tamaraws, na nasa ikalimang sunod nitong pagtuntong sa Final Four, sa kanilang pakikipagharap sa Blue Eagles, na nasa ikaapat naman nitong sunod na pagsabak sa semifinals. Nagawa pa ng Blue Eagles na lumapit sa pitong puntos na lamang na paghahabol sa pagpasok ng ikaapat na yugto mula sa 3-point play ni Thirdy Ravena, 54-61, may 9:09 pa sa laro subalit inihulog ng Tamaraws ang 14-4 bomba para sa pinakamalaking abante sa laban, 75-58. Pinamunuan ni Ron Dennison na inihulog ang walo sa kanyang kabuuang 17 puntos sa ikatlong yugo na nagtulak sa Tamaraws sa pagkapit sa abante. Nagdagdag din siya ng walong rebound, tatlong assist at dalawang steal. Nag-ambag naman si Arvin Tolentino ng 13 puntos, tatlong rebound at tig-isang assist at steal habang si Hubert Cani ay nagdagdag ng 11 puntos at isang assist at si Prince Orizu ay may 10 puntos at 5 rebound. Asam ng Tamaraws na maduplika ang panalo kontra sa Blue Eagles sa Miyerkules upang maagaw nito ang karapatan na sagupain sa Finals ang naghihintay na Green Archers na agad pinatalsik ang nakatapat sa Final Four na Adamson University Soaring Falcons. The scores:

FEU (80) – Dennison 17, Tolentino 13, Cani 11, Orizu 10, Escoto 9, Inigo 8, Trinidad 5, Parker 4, Ebona 3, Comboy 0, Bayquin 0, Ramirez 0, Stockton 0, Tuffin 0

Ateneo (67) – Ravena 17, Nieto Mi 13, Nieto Ma 11, Go 9, Tolentino 5, Mendoza 4, Asistio 3, Tio 3, Verano 2, Ikeh 0, Black 0, Mamuyac 0, Mallillin 0

Quarterscores: 21-15, 38-35, 59-48, 80-67

