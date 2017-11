Cesar Montano binanatan ni Marlene Aguilar, idinamay sa isyu ng kotong By Cristy Fermin Bandera

NAKOW! Matindi ang kalaban ngayon ni Cesar Montano! Wala siyang puwedeng pamilian kundi ang manahimik na lang dahil kapag nakipagpalitan siya ng hagupit ng mga salitaan kay Marlene Aguilar ay siguradong sa kangkungan siya pupulutin. Nakakailang araw pa nga lang ang pagpo-post nito sa social media ng kanyang galit sa aktor at sa tagapamahala sa promosyon ng DOT ay sobra-sobrang upak na ang inaabot niya, paano pa kapag sinagot niya si Aling Marlene, di giyera mundial na ang kauuwian ng kanilang laban? Si Marlene Aguilar pa? Kahit nga ang CIA ay hinahamon na nito nu’ng hulihin-ikulong ang kanyang anak na si Jason Ivler? Kahit si Kaka Freddie Aguilar ay hindi pumapatol sa kanyang kapatid, pi-nababayaan lang nitong bumula ang bibig ni Aling Marlene sa galit, hindi kakayanin ni Cesar Montano ang bibig ng umuupak sa kanya nga-yon. Ayon sa giyererang utol ni Ka Freddie ay nag-ugat ang kanyang galit kay Cesar Montano dahil sa technical rider-sound equipment na ginamit nu’ng nakaraang ASEAN Summit na hanggang ngayon ay hindi pa nababayaran ng Department of Tourism. Matindi ang mga rebelasyon ni Aling Marlene, na-ngongotong daw si Cesar sa mga suppliers ng ahensiya, kesyo isang call boy raw nu’n ang aktor at pati ang pagpapakamatay ng kanyang anak ay idinamay rin ni Aling Marlene sa kanyang mga atake. Isa-isa kayang sasagutin ni Cesar Montano ang mga akusasyon ni Ms. Marlene Aguilar, o mas makagaganda kung mananahimik na lang siya?

