Robin naging emosyonal nang makita ang apo kay Kylie: Napakasaya ni lolo!

NAPAIYAK si Kylie Padilla nang magkita na sa wakas ang kanyang anak na si Alas at amang si Robin Padilla. Naganap ito sa first birthday party ng anak nina Binoe at Mariel Rodriguez na si Isabella last Saturday. Sa kanyang Instagram account, ipinost ni Robin ang isang video na kuha ng kanyang manager na si Betchay Vidanes. Dito mapapanood ang pagkikita nila ni Kylie kasama si Baby Alas. Mukhang hindi nila kasama ang ama ng bata na si Aljur Abrenica. Unang sabi ni Robin sa kanyang apo bago niya kargahin, “Ang pogi naman nito.” Habang hinehele ni Binoe ang bata ay hindi na napigilan ni Kylie ang mapaluha. Narito naman ang mahabang caption ni Robin sa kanyang IG post: “Purihin ang nag iisang Panginoong Maylikha!!! Walang pinakamasaya sa isang lolo kundi ang mayakap at mabuhat ang isa sa unang apo. “Allah hu Akbar napakasarap iparinig sa kanyang tenga ang Adhan/call to prayer bilang unang pamana sa kanyang napakamusmos at matalas na pandinig. “Maraming salamat sa iyo mahal kong anak na @kylienicolepadilla sa pagdala kay ALAS sa akin. Alhamdulillah ganon din sa iyo @marieltpadilla wala ng hihigit pang kaligayahan sa araw na ito. “Pagpupugay sa lahat ng mga kumilos para maging matagumpay ang pagkikita na ito @vidanes_cm @kayegarcia13 …. we miss you @queeniepadillarevert.”

