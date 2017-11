Winwyn: Napakalaking bahagi ng GMA sa pagkapanalo natin sa Reina!

MATAPOS pagtagumpayan at masungkit ang kauna-unahang korona ng Pilipinas sa katatapos lang na Reina Hispanoamericana sa Bolivia, bumisita ang international beauty queen na si Teresita Ssen “Winwyn” Marquez sa kanyang home Network.

Mainit siyang sinalubong ng GMA executives sa pa-ngunguna nina GMA Chairman and CEO Atty.

Felipe Gozon, GMA President and COO Gilberto Duavit, Jr. at GMA Board Director Joel Jimenez.

Nagpaabot si Atty. Gozon ng kanyang pagbati sa tagumpay ni Winwyn sa nasabing international pageant, “We are really very proud of Winwyn, this proves once again na nandito sa Pilipinas ang magagandang mga binibini.”

Pinasalamatan naman siya ni Duavit para sa pagbibigay karangalan niya hindi lang sa Kapuso community kundi pati na rin sa buong bansa. “Bukod sa karangalan nating lahat ay karangalan din ng buong bayan ang pagkapanalo ni Winwyn. We’re very, very proud sa kanyang pagiging Kapuso at sa karangalan na dinala niya sa bansa natin. Congratulations again and thank you for the pride you bring to all of us.”

Taos-puso namang nagpapasalamat si Winwyn sa pagiging malaking bahagi ng GMA sa kanyang tagumpay sa Reina Hispanoamericana.

“Hindi ko inakala na ganu’n yung attention na ibibigay nila sa akin so I am really thankful. Dito ako na-hone, dito lumabas yung talent ko. Dito ko nakita yung kaya kong gawin—acting, dancing.

“And I am really grateful for GMA kasi kung hindi ako dito nag-start ala akong confidence mag-perform sa Reina Hispanoamericana which is an essential part of the pageant na kailangan magaling ka mag-perform and hindi ka nahihiya. With that, thankful ako sa GMA kasi sa kanila ako galing and dito ko natutunan yung mga bagay na ‘yon,” anang dalaga.

Si Teresita Ssen Winwyn Marquez ang kauna-unahang Filipina at Asian delegate na lumaban at tinanghal na Reina Hispanoamericana sa taunang beauty pageant na nagbibigay halaga sa Hispanic heritage, language at culture.