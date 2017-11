Horoscope, November 19, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Tuloy ang suwerte, basta’t sumunod ka lang sa tinitibok ng iyong puso. Sa pag-ibig, tuloy ang malamig na romansa, ngunit muling mag-iinit ang relasyon habang lumalapit ang kapaskuhan. Sa pinansyal, may malaking halaga ng salapi ang biglang darating. Mapalad ang 4, 11, 29, 38, 43 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Kali-Homa-Japa-Om.” Red at yellow ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Maging maingat sa paglalabas ng pera, may babala na maloko ka na naman. Sa pag-ibig, ituon ang pansin sa kasuyong Sagittarius upang lalong uminit ang pagmamahalan. Mapalad ang 6, 15, 24, 31, 39 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum Suryaye Maneh.” Pink at blue ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Wag panghinaan ng loob. Kung magiging buo ang loob, maraming pagkakakitaan ang kusang darating sa buwang ito ng Nobyembre hanggang Disyembre. Sa pag-ibig, lakas din ng loob ang susi upang ikaw ay lumigaya. Mapalad ang 5, 19, 28, 36, 40 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Raga-Kashta-Kashta-Om.” Gray at beige ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Panatiliin ang ugaling optimista. Sa negosyo, sa negatibong isipan maraming oportunidad ng pagkakaperahan ang mawawala. Sa pag-ibig, kung lagi kang nag-iisip ng di maganda, paano makakasumpong ng ligaya? Mapalad ang 3, 9, 30, 33, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” Blue at red ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Nasa sariling pagsisikap ang iyong ikauunlad. Wag umasa sa iyong mga kadugo at kamag-anak. Dumiskarte ka ng sarili mo. Sa pag-ibig, ang pagtatampo ng kasuyo ay lilipas din. Mapalad ang 8, 16, 25, 29, 34 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Amara-Ananda-Marga.” Lilac at purple ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Anuman ang nangyayari, kumalmante ka lang. Wag guluhin ang iyong isip sa problema ng ibang tao. Sa pag-ibig, kapag payapa ang buhay, mas masarap na romansa ang mararanasan at kapag naging masarap ang romansa, mas maraming salapi ang darating. Mapalad ang 7, 16, 22, 31, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Veda-Rama-Om,” Orange at white ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Habang sagana ang buhay matutong mag-impok. Ang pag-iipon ang tiyak na landas ng magandang kinabukasan. Sa pag-ibig, magpatago ng pera sa minamahal. Mapalad ang 7, 17, 25, 38, 43 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Crede-Quod-Habes-Om.” Green at silver ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Higit na mas magiging masaya ang Kapaskuhan kung magsasama-sama ang pamilya, kahit na sa isang simpleng pagtitipon lang ay sapat na. Mentras buo at masaya ang pamilya maraming magagandang kapalaran at suwerte ang darating. Mapalad ang 2, 13, 25, 31, 41 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Posse-Vindentur-Aum.” Red at yellow ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Magtatagumpay ang anumang binabalak kung isasantabi muna ang emosyon. Isiping lagi, “pera-pera lang ang labanan!” Sa pag-ibig, kailangang makaisip ng paraan upang makatulong ang kasuyo sa mga gawaing may kaugnayan sa pagpapayaman. Mapalad ang 7, 18, 23, 28, 39 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Omni-Pad-Me-Om.” Beige at pink ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Wag ilihim ang lungkot na nadarama. Ang negatibong damdamin ay magdudulot ng pagkalugi. Sa pag-ibig, panahon na upang ibahagi sa minamahal ang mabibigat na mga problema. Mapalad ang 4, 10, 15, 27, 35 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Govinda-Rama-Om.” Blue at maroon ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Umiwas sa gawaing hindi naman mapagkakaperahan. Mag-concentrate sa pag-iipon ng salapi para sa future ng pamilya. Sa pag-ibig, pahalagahan ang pagsisikap na ginagawa ng kasuyo, yayain siya kumain sa isang mamahaling restaurant. Mapalad ang 5, 17, 29, 35, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Jiva-Gosvami-Om.” Green at lilac ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Kung magpapaganda kang muli, mas maraming kliyente ang maaakit. Sa pag-ibig, kung maliligo ng dalawang beses sa isang araw, matutukso na naman ang kasuyo na ikaw ay romansahin. Mapalad ang 6, 15, 24, 30, 38 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Sucti-Suras-Sucti-Om.” Orange at black ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Kulang ka sa konsentrasyon. Hindi dapat pagsabay-sabayin ang negosyong naiisip, ituon lamang ang isipan sa iisang kalakal. Sa pag-ibig, higit na magi-improve ang relasyon at higit na ligaya kung kakatulungin sa negosyo ang minamahal. Mapalad ang 3, 12, 21, 30, 39 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Yama-Yamasoda-Om.” Violet at white ang buenas.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.