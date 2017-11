Mocha palalamunin ng alikabok ni Kris sa 2019 By Cristy Fermin Bandera

PARANG kailan lang nang magpakawala ng mapang-insultong komento tungkol kay Kris Aquino si ASEC Mocha Uson. Okey lang daw sa paganyan-ganyan si Kris pero kapag tumungtong na ang aktres-TV host sa mundo ng pulitika ay ibang usapan na. Huwag na raw sanang madagdagan pa ng isa, tama na raw ang mga kapalpakan sa serbisyong ibinigay nina dating Pangulong Cory Aquino at P-Noy, hindi pa man ay hinusgahan na ni Mocha ang kapalaran ni Kris. Pero mapagbiro ang kapalaran, nu’ng isang araw lang ay pinangalanan si ASEC Mocha bilang isa sa mga napipisil na tumakbo para senador ng PDP-Laban sa 2019, kaya maraming tagasuporta ni Kris Aquino ang nag-angat ng boses. Nauna nang nagpaliwanag ang dating singer-dancer na ikinagulat niya ang pagkabanggit sa kanyang pangalan dahil wala naman siyang planong pumasok sa pulitika pero kapag si Pangulong Rodrigo Duterte na raw ang kumausap sa kanya ay wala na siyang maisasagot pang iba. Sabi ng isang kaibigan naming propesor, “See? Napakabilis namang nasagot ang tanong kung bakit ayaw niyang pumasok sa politics si Kris Aquino. E, siya naman pala ang may planong tumakbo, e! “Ano ang ibig sabihin nu’n? Di ba, takot siyang makilahok sa pulitika si Kris dahil siguradong sa kangkungan ang bagsak niya? No match ang laban, siguradong pakakainin siya ng alikabok ni Kris! “Kaya tantanan na ang pakikialam sa buhay at kinabukasan ng kapwa niya, ang trabaho niya na lang ang asikasuhin niya, dahil walang planong naililihim sa publiko,” madiing komento ni prop.

