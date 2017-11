Horoscope, November 18, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Gawing memorable ang araw na ito. Makisama sa mga nag-aayang kaibigan. Minsan mas mahalaga pa rin ang masaya, kaysa sa maraming pera, pero malungkot naman. Pero ang kakaiba sa kapalaran mo ngayon, ay “dadami na ang pera mo magi-ging masaya ka pa!” Sa pag-ibig, yayain ang kasuyo sa isang masarap na paglalakwatsa. Mapalad ang 7, 18, 22, 23, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Eat, drink and be merry.” White at lilac ang buenas. Aries – (Marso 21-April 19) — Mabilis na iikot ang gulong ng kapalaran at sa paghinto nito. Magugulat ang mga karibal mo at silang mga naiingit sa iyo. Mamamangha sila, ikaw ay nasa ibabaw habang sila ay nasa ilalim. Sa pag-ibig, tuloy ang maligayang pakikipag-relasyon sa maunawaing minamahal. Mapalad ang 3, 9, 13, 28, 36, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Atma-Avidya-Om”. Red at yellow ang buenas. Taurus – (April 20-May 20) — Paghandaan ang paparating na Christmas. Ngayon pa lang mag-ipon na ng maraming pera, para maging masaya ang Pasko. Sa pag-ibig, paglaanan na rin ng budget ang muli ninyong pagde-date ng kasuyo. Mapalad ang 2, 13, 23, 32, 35 at 40. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Deva-Om.” Green at orange ang buenas. Gemini – (May 21-June 21) — Uso ang mga mangungutang ngayon. Hindi ka mauutangan, kung lagi kang nagpapakumbaba. Imbis na ipautang ang pera kung kani-kanino na hindi naman marunong mag-bayad, ilaan ang salapi sa kinabusakan ng pamilya. Mapalad ang 3, 9, 27, 36, 45 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum-Aum!” Yellow at maroon ang buenas. Cancer – (June 22- July 22) — Hawakan ang iyong kapalaran. Hindi ka dapat umasa sa biglang suwerte. Dagdagan ang pagsisipag. Sa pag-ibig, puntahan na ngayon ang kasuyo, ngayon mo na rin ipadama sa kanya ang init ng iyong pag-ibig. Mapalad ang 7, 16, 25, 33, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Yod-He-Vau-We.” Red at blue ang buenas. Leo – (July 23 – August 22) — Isang Aries ang makakatulong upang kumita ng malaking halaga. Sa pag-ibig, tuloy ang walang kabuhay-buhay na relasyon. Mapalad ang kulay na pula upang sumigla ang aspetong pang-sexual. Buenas ang 4, 16, 25, 37, 38, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Mihi-Omne-Om.” Bukod sa dilaw ang orange ay buenas. Virgo – (August 23 – September 22) — Wag babagal-bagal upang hindi maubusan ng suwerte. Oo nauubos din ang suwerte kala mo ba? Sa pagmamadali mas maraming salapi ang kikitain. Sa pag-ibig, ipagkaloob na ng mabilis ang hinihingi ng kasuyo, bago pa siya magtampo. Mapalad ang 9, 14, 23, 39, 40 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Narahayana-Om-Namo.” Pink at maroon ang buenas. Libra – (September 23-October 23) — Mga ilang araw pa, kusa ng mapapa sa iyo ang malaking suwerteng hinihintay. Dahil sa tinamong magandang kapalaran, i-blow-out ang kasuyo, ibili mo siya ng ice cream. Mapalad ang 6, 12, 27, 34, 41, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Amara-Ananda-Marga-Om.” Violet at red ang buenas. Scorpio – (October 24 – November 21) — Hindi ka dapat tamarin! Habang patuloy na nagsisipag, mas mabilis na lalago ang kabuhayan. Sa pag-ibig, siglahan pang lalo ang pakikipag-relasyon sa isang Cancer upang hindi mabalaho ang pagmamahalan. Mapalad ang 4, 7, 21, 24, 33, at 42. Mahiwaga mong mantra: “Rama-Siravayana-Om.” Purple at magenta ang buenas. Sagittarius – (November 22 – December 21) — Mahirap talagang mawalay sa pamilya, subalit kailangang tiisin upang kumita ng malaking halaga. Kung paanong lagi mo siyang naaalala, ganon din naman siya sa iyo. Sa muli nyong pagkikita may napakasarap na romansa! Mapalad ang 3, 6, 17, 24, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Sangkaan-Thaanam-Bhavalam.” Pink at gold ang buenas. Capricorn – (December 22 – January 19) — Marami kang gustong gawin, pero wala ka pang nasisimulan. Panahon na upang maging masipag. Ituloy ang binabalak na negosyo. Sa pag-ibig, isosyo ang kasuyo sa kalakal may kaugnayan pagkain. Mapalad ang 7, 10, 17, 28, 36, at 40. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Apyahana-Dosya-Om.” Green at black ang buenas. Aquarius – (January 20 – February 18) — Ngayon na ang panahon upang magtipid. Hindi ka dapat mahirati sa luho at masarap na buhay. Ngayon pa lang paghandaan na ang kapaskuhan. Wag isiping malayo pa ang pasko darating at darating iyan. Mapalad ang 6, 18, 27, 37, 45, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Omne-Neh-Venit-Om.” Red at lilac ang buenas. Pisces – (February 19 – March 20) — Kung medyo inaalat ang kapalaran, matutong mag hintay, “weather-weather lang yan.” Sa pag-ibig, nalulungkot ang kasuyo – ayain siyang mamasyal sa isang romantic na lugar. Mapalad ang 5, 14, 27, 34, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dhipana-Bodhana-Om.” Violet at blue ang buenas.

