Vilma pinapili ni Ralph ng regalo para sa 25th wedding anniversary: Around the world o bonggang kasalan?

SUPER enjoy ang Star For All Seasons at Lipa City Cong. Vilma Santos sa kanyang birthday celebration sa Hongkong.

Kasama niya na nag-celebrate roon si Sen. Ralph Recto, ang anak nilang si Ryan Christian, mga kapatid na sina Emelyn at Sonny, pamangkin na si Carla at ilang family friends.

After her birthday, looking forward naman si Cong. Vi sa nalalapit na silver anniversary nila ni Sen. Ralph on Dec. 11.

Last year pa lang ay excited na siya sa pagkukuwento sa plano ni Sen. Ralph on how they will celebrate their 25th wedding anniversary. Pinapipili siya ng asawa between a trip around the world or a grand church wedding for the renewal of their vows. Undecided pa si Cong. Vi during that time. But now, nakapag-decide na siya – pinili niya ang mag-travel around the world.

Samantala, hindi nakarating ang kongresista sa double gala premiere ng dalawang Vilma Santos classic films na digitally restored, ang “Tag-Ulan Sa Tag-Araw” at “Langis At Tubig” in celebration of her 55th showbiz anniversary sa Glorietta Cinema 4 last Tuesday, sponsored by Cinema One and ABS-CBN Restoration.

May affair daw kasi sa Lipa, Batangas si Cong. Vi that time. Pero in full force naman ang kanyang ever loyal Vilmanians headed by the officers and members ng VSSI and of course, ang prexy nila na si Jojo Lim.

Ang “Tag-ulan Sa Tag-Araw” ang first “adult” role ni Ate Vi at unang pagtatambal nila ni Christopher de Leon sa direksyon ni Celso Ad Castillo, habang ang “Langis at Tubig” naman ay isa lang sa mga pelikulang pinagsamahan nila ni Dindo Fernando with Amy Austria directed by Danny Zialcita.

May trivia sa amin ang veteran entertainment writer na si Ed de Leon tungkol sa “Langis at Tubig.” Dahil daw sa pelikulang ‘yan na prodyus ng Sining Silangan kaya naging artista ang Megastar na si Sharon Cuneta.

Si Sharon kasi ang kumanta ng theme song ng “Langis at Tubig” na isa sa best theme songs na inawit ni Mega. Hindi available si Cong. Vi sa premiere night ng movie nila ni Boyet na gaganapin sa Cebu. Kaya si Mega ang pinapunta doon ng mga producer.

Doon nakita nila ang lakas sa masa ni Sharon at nadiskrbreng napakarami pala niyang fans. Kaya naisip ng Sining Silangan na i-produce na rin ng movie si Sharon. At doon nga nabuo ang “Dear Heart” nila ni Gabby Concepcion.

Dahil sa lakas ng “Dear Heart,” naisip ng tatay ni Mega na si Mayor Pablo Cuneta na dapat sundan agad ang movie ni Sharon. Kaya lang ‘di naman ready pa ang Sining Silangan na gumawa agad ng follow-up movie for Sharon.

Nakalabas pa kasi ang pera nila sa ibang movie projects ng Sining Silangan at international films kung saan naka-invest din ang malaking pera nila that time.

Kaya ang ginawa raw ni Mayor Cuneta kinausap at binigyan niya ng pera si Vic del Rosario to produce Sharon’s next movie with Gabby, ang “P.S. I Love You,” na unang pelikula naman ng Viva Films. And the rest is history, ika nga nila.

q q q

Muling ipinamalas ng singer na si Nyoy Volante ang talent niya sa pag-arte sa nakaraang episode ng Maalaala Mo Kaya last Saturday. Gumanap si Nyoy bilang isang gurong ginamit ang musika upang itaguyod ang pamilya at makapagbigay-tulong sa kanyang komunidad.

Simula pagkabata, hilig na ni Joel (Nyoy) ang musika. Dahil na rin sa kanyang amang haranista, nagpatuloy ang pagmamahal ni Joel sa musika hanggang siya ay umabot sa kolehiyo. Pansamantalang natigil ang pangarap ni Joel na maging isang mang-aawit para pagtuunan ng pansin ang kanyang pag-aaral para maging guro.

Lumipas ang panahon at isa na siyang ganap na guro. Ginamit niya ang kaalaman para magturo sa mga katutubo sa bundok na salat na salat sa maayos na kagamitan o pasilidad pang-eskwela.

Nakasama rin sa nasabing episode ng MMK sina Antoinette Taus, Marlo Mortel, Louise Abuel, Buboy Garovillo, Suzette Ranillo at Marc Santiago.

Ang episode ay sa direksyon ni Dado Lumibao at sa panulat nina Mae Rose Balanay at Arah Jell Badayos. Ang MMK ay pinamumunuan ng Business Unit Head na si Roda dela Cerna at Star Creatives COO na si Malou Santos.