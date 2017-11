Wedding nina Ai Ai at Gerald ninega ng basher By Jobert Sucaldito Bandera

“NAKAKALOKA ang kadramahan ni Ai Ai delas Alas sa nalalapit nilang kasal ni Gerald Sibayan sa Christ The King Church sa Greenmeadows next month. “Sampung pari at walong bishop daw ang mag-o-officiate sa wedding nila. Para que? Para masabing bongga siya, ganoon ba? Ayaw patalbog sa ibang ikinakasal? Pag ganoon ba guarantee nang forever na silang magsasama bilang mag-asawa? OA naman sa dami ng pari, may obispo pa. Baka maging santa na si Ai Ai niyan!” pagtataray ng isang kakilala naming antipatika. Pakialam mo naman, Ining. Eh sa iyon ang gusto nila eh, anong problema mo? E di, magpakasal ka rin at mag-imbita ng 15 archbishops para talbugan siya. Baka may dahilan siyang personal kung kaya ganoon kadaming pari at opispo ang kaniyang inimbita. Malay mo, with so much religious heads officiating the ceremony baka makatulong nga na mas lalong tumibay ang kanilang pundasyon bilang mag-asawa. Huwag kang epal, okay? Inggitera! Daming mema ng kausap naming antipatikang ito – masyado raw kulang sa pansin si Ai Ai. Gusto lang daw nitong pag-usapan ng press para masabing sikat siya. Eh sa totoo lang naman, aminin mo na kasing sobrang sikat naman talaga ni Ai Ai. Siya yata ang Comedy Concert Queen kaya manahimik ka! Kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya wala kang pakialam. Kung gusto niyang magpakasal sa tuktok ng Mt. Everest, karapatan niya ‘yun. Kayo talaga. Sino ba ang minamanok mong komedyana at parang ayaw mo kay Ai Ai? Maka-Eugene Domingo ka, ‘no? Hindi naman puwede si K Brosas dahil malayo ang level nila, starlet lang siya compared to Ai Ai, right? Ha! Ha! Ha! Siguro nga, maka-Eugene ka. Ayyyyy, buking na buking na may iba kang idol kaya gusto mo lang siraan si Ai Ai. Di mo ba alam na magkaibigan sina Ai Ai at Uge? Patay kang bata ka. Charrrotttt!

