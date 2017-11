John Lloyd iniwan si Ellen, mag-isang nagpakaligaya sa US By Cristy Fermin Bandera

MARAMING umasa na sa pagbabalik-bansa nina John Lloyd Cruz at Ellen Adarna ay magte-taping na ang magaling na aktor para sa kanyang sitcom sa ABS-CBN. Pero hindi pa pala, kinailangan pang bumiyahe ni JLC papuntang New York, dadalo siya sa kasal ng kanyang pinsan sa Manhattan. Hindi niya kasamang umalis ang kanyang girlfriend, nandito lang si Ellen, siguradong may pag-uusap na sila bago lumipad si John Lloyd papuntang New York. Sana raw naman, sabi ng mga tagahanga ng magaling na aktor, ay magpakaaktibo na uli siya sa pagtatrabaho. Siguro raw naman ay hindi na kulang ang mahabang panahong ipinagsama nila ni Ellen sa pagliliwaliw. Indefinite leave ang sinasabing sitwasyon ni JLC sa Dos, walang katiyakan, kung kailan niya gustong bumalik ay okey lang. Pero siguradong nami-miss din ni Lloydie ang showbiz. Para sa isang personalidad na tulad niya na halos hindi na nakapag-enjoy ng kanyang pagiging teenager dahil maaga siyang sumalang sa pag-aartista ay hindi ganu’n kadaling talikuran ang isang mundong inikutan na ng kanyang buhay.

