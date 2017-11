Coco, Angeline patok na patok sa ‘Probinsyano’ By Ervin Santiago Bandera

NAGBABADYANG masira ang lahat ng plano ni Cardo (Coco Martin) at Romulo (Lito Lapid) sa pagbabalik nila ng Maynila dahil kasado na ang pagsuplong sa kanila ni Regine (Angeline Quinto) upang makuha ang pabuyang nakapatong sa kanilang mga ulo sa FPJ’s Ang Probinsyano. Sa muling pagtapak ni Cardo sa Maynila kasama si Romulo, nakilala nila ang pamilya ni Daga (Rico J. Puno), isa sa mga dating kasapi ng pangkat, upang tulungan silang mahuli si Alakdan (Jhong Hilario).

Ngunit hindi naging maayos ang pagtanggap sa kanila ng anak nito na si Regine dahil inihahalintulad sila ng dalaga sa mga taong pumatay sa kanyang kuya, kaya naman matindi ang galit nito sa miyembro ng rebeldeng grupo. Upang mabigyang hustisya ang pagkamatay ng kapatid, sasamantalahin ni Regine ang tiwalang ibinibigay nina Cardo at Romulo sa kanyang ama at sisiguruhing mahuhuli sila ng mga awtoridad, para na rin makuha ang P10 milyong pabuya. Hindi naman magpapatalo si Cardo at gagawin ang lahat upang maisakatuparan pa rin ang kanyang planong pagtugis kay Alakdan at pagsiwalat sa kasakiman ni direktor Hipolito (John Arcilla). Magtagumpay kaya si Regine sa kanyang plano? Makaligtas naman kaya si Cardo? Patuloy na subaybayan ang maaaksyong tagpo sa nangungunang serye sa bansa, ang FPJ’s Ang Probinsyano, gabi-gabi sa ABS-CBN at sa ABS-CBN HD (SkyCable ch 167). In fairness, maraming natutuwa sa muling pagsasama sa serye nina Coco at Angeline, ayon nga sa ilang netizens, matindi rin ang chemistry ng dalawa on screen. Sana raw ay magtagal pa si Angge sa FPJAP.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.