Horoscope, November 16, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Hindi ka seryoso sa buhay kaya hindi ka nagtatagumpay. Seryosohin mo lang ang lahat ng bagay, makikita mo, magagawa mong yumaman ng higit pa sa mga mayayamang hinahangaan mo. Mapalad ang 4, 16, 25, 22, 40 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Mohah-Mokah-Yotah.” Green at red ang buenas. Aries – (Marso 21-April 19) — Isang nilalang na medyo maikli ang buhok ang magbibigay ng suwerte. Siya ang mahiwagang tao na tutulong sa iyo upang malutas ang lahat ng iyong mga problema. Sa pag-ibig, habang lumapit ang kapaskuhan higit kang magiging kaakit-akit at malinamnam. Mapalad ang 5, 14, 23, 37, 39 at 41. Mahiwaga mong mantra: “Karma-Yoga-Om.” White at pink ang buenas. Taurus – (April 20-May 20) — Labis lamang ang pagmamahal sa iyo ng kasuyo kaya siya nagdaramdam. Romansahin siya ng todo upang mawala ang pagka-praning. Sa pinansyal, kalakal na may kaugnayan sa pagkain ang negosyong magpapayaman. Mapalad ang 6, 15, 24, 34, 37 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Malka-Om.” Blue at red ang buenas. Gemini – (May 21-June 21) — Tanggapin ang alok ng isang kaibigan, kailagan mo ang tulong nya upang ikaw ay umunlad at lumigaya. Wag kang umarte-arte pa. Mapalad ang 4, 13, 21, 28, 37, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Jagat-Guro-Dosya-Om.” Yellow at green ang buenas. Cancer – (June 22- July 22) — Paghandaan ang papalapit na kapaskuhan. Kahit mahirap ang buhay, bigyan ng isang masayang pasko ang iyong mga mahal sa buhay. Kahit na medyo kuripot ka, pilitin mong magkaroon kayo ng simple pero masayang Noche Buena. Mapalad ang 8, 17, 26, 35, 43, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Namoh-Om-Nameh” Lilac at orange ang buenas. Leo – (July 23 – August 22) — Pinapanood ka ng nasa itaas. Kapag iniwasan mong mag sungit, sa halip ay natututo ka ng magpakabait at maging mapagpasenya, ang suwerte at magandang kapalaran ay bubuhos ng langit sa inyong mag anak ngayong kapaskuhan. Mapalad ang 5, 17, 26, 35 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Anilam-Bastam-Idam-Om.” White at blue ang buenas. Virgo – (August 23 – September 22) — May magte-text! Isang dating kaibigan ang mangungutang – wag mo na lang replayan. Sa pinansyal, unahin ang kinabukasan ng pamilya kaysa sa ibang tao. Sa pag-ibig, isang kasamahan sa trabaho ang unti-unti ng nagkakagusto sa iyo ng palihim. Mapalad ang 3, 15, 30, 39, 45 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Visnu-Veda-Visnu-Vidya.” Pink at green ang buenas. Libra – (September 23-October 23) — Suriing mabuti ang laman ng damdamin. Wag magpadala sa kapusukan. Lalong uunlad ang kabuhayan kung iiwasan ang kaimmoralan. Sa pag-ibig, tandaang: “ang katapatan ang simula ng kaligayahan.” Mapalad ang 1, 18, 24, 33, 42 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Krisna-Rama-Om.” Red at blue ang buenas. Scorpio – (October 24 – November 21) — Kakaibang pag-ibig ang mararanasan, maaaring ito na ang hinihintay mo – sunggaban agad. Sa pinansiyal, unti-unting aangat ang graph ng pag-unlad sa aspetong pananalapi habang lumalamig ng lumalaig ang mdaling araw. Mapalad ang 1, 13, 28, 36, 42, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Atma-Avidya-Aroha-Om”. Maroon at purple ang buenas. Sagittarius – (November 22 – December 21) — Upang lalo ka pang suwertehin mag-alaga ka ng kahit na anong uri ng hayop. Sa negosyo, mag-display ng larawan ng kahit anong hayop sa iyong business site. Sa pag-ibig, hindi makahahalata ang kasuyo na labis mo na siyang dinodominahan. Mapalad ang 6, 15, 23, 26, at 43. Mahiwaga mong mantra: “Naikarma-Nirguna-Om.” Navy blue at green ang buenas. Capricorn – (December 22 – January 19) — Wag mag-alala kung tumataba o nagiging chubby na ang iyong pangangatawan, sapagkat ang kasunod naman nito ay ang pagtada din ng iyong bulsa. Mapalad ang 6, 18, 27, 39, 42 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum-Aum.” Orange at red ang buenas. Aquarius – (January 20 – February 18) — Likas kang suwerte hindi mo lang napapansin! Subukang makipag-sapalaran sa ibayong dagat upang magbago ang kapalaran. Sa pag-aabroad, matatagpuan ang tue love at mas mabilis na itatala ang pag-unlad. Mapalad ang 5, 17, 23, 31, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Sucti-Suras-Asuras-Om.” Beige at lilac ang buenas. Pisces – (February 19 – March 20) — Kung nagkamali na dati wag ng ulitin pa. Ang paulit-uilit na pagkakamali ang magdadala sa iyo sa kalukutang at kaibiguan. Sa pag-ibig, isaisantabi mo na ang puso, salapi ang higit na mas mahalaga lalo na’t malapit na ang pasko. Mapalad ang 1, 14, 19, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Jai-Guri-Deva-Om.” Emerald green at red ang buenas.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.