Book 2 ng Pusong Ligaw ikina-shock ng asawa ni Beauty

NAKAKALOKA ang naging reaksyon ng asawa ni Beauty Gonzales na si Norman Crisologo nang ibalita niyang extended hanggang 2018 ang serye nilang Pusong Ligaw sa Kapamilya Gold ng ABS-CBN.

Kuwento ni Beauty, “‘Yung usapan namin, hanggang October (lang), tapos biglang they said na, ‘O, ‘wag ka munang mag-book ng bakasyon mo kasi parang mage-extend tayo ‘til next year. Sabi ko, ‘seryoso ba?’ Ha-hahaha! Siyempre, natuwa ako kasi masaya ang Pasko namin, may trabaho, and of course, it’s good news for the show,” aniya pa.

Pero nang sabihin nga raw niya ito sa kanyang mister, “Sabi niya, ‘What? May Book 2 ka? Hanggang next year pa ako walang asawa?’ Sa totoo lang, he watches it every day. He subscribed to iWanTV para wala raw commercial, dire-diretso, and talagang nagko-comment siya.”

Hirit pa ng aktres, “Of course, happy siya but at the same time na-shock siya kasi siyempre, I mean, we just got married this year. Di pa namin na-experience talaga ‘yung family life and sabi naman niya that it can wait kasi I need to make the most of it.”

Kahit may asawa’t anak na si Beauty ay palaban pa rin ang kanyang kaseksihan at kakinisan, in fact, sa kanyang Instagram account ay lagi siyang nagpo-post ng sexy photos. Hindi ba siya pinagbabawalan ng asawa niya?

“He’s very proud of me. Siya pa nga ‘yung nagsasabi na, ‘Iksian mo pa ‘yung shorts mo.’ Hindi naman siya insecure kaya okay lang sa kanya. Sa Instagram ko pa nga, siya ang nagsasabi, ‘Mag-bikini ka na!’” kuwento pa ni Beauty.

Naluha naman si Beauty nang purihin siya ng press sa pagiging mabuting asawa’t ina dahil napagsasabay niya ang kanyang career at pamilya, “Thank you. Sa totoo lang, minsan kailangan kong kurutin ang sarili ko, parang ‘totoo ba ‘tong nangyayari sa ‘kin?’ May asawa ako, may anak, may career, and the show is doing really good.”

Mas matitindi pa raw na confrontation scenes ang magaganap sa pagitan nina Tessa (Beauty) at Marga (Bianca King) sa book 2, lalo na pag sumabog na ang mga lihim na kanilang itinatago sa isa’t isa.

Kasama pa rin sa serye sina Joem Bascon, Raymond Bagatsing, at ang love triangle nina Sofia Andres, Diego Loyzaga at Enzo Pineda, sa direksyon nina GB Sampedro at Jerry Lopez Sineneng.