Palaos na aktor nauntog, biglang naalala ang dating tropa By Cristy Fermin Bandera



MADALAS palang nakikita ngayon ang isang kilalang hunk actor sa lugar na kanyang pinagmulan. Dekada ang lumipas bago siya uli bumalik sa lugar na naging bahagi ng kanyang kabataan. Sinuwerteng makilala ang male personality, naging bahagi siya ng maraming shows sa isang malaking network, mula nu’n ay parang nagkaroon na siya ng amnesia kaya hindi man lang siya sumisilip sa lugar kung saan siya lumaki. Kuwento ng aming source, “Hindi niya puwedeng sabihin na napakalayo ng place nila sa Manila, kaya hindi man lang siya nakadadalaw du’n. Ang lapit-lapit lang, ha? “Aminin na lang niya na nu’ng magkaroon siya ng magandang showbiz career, e, nakalimot na siya sa mga kaibigan, kapitbahay at mga kalugar nila nu’n. “Ang akala siguro niya, e, forever na ‘yun, kaso, dumating ang taghirap sa career niya. Let’s face it, nagkakaedad na siya, hunk na hunk man ang katawan niya, e, tumanda na siya. “Hindi na siya ang bagets actor na tinitilian nu’n, pang-father roles na ang bagay sa kanya, kaya bumaba ang popularity at career niya. “Kailangan pa bang mangyari ‘yun para lang maisipan niyang dumalaw sa place nila? Maporma pa rin siya, may kaangasan pa rin, pero ang mahalaga, e, nakaalala siya sa mga dati niyang kaibigan du’n! “Siya pa nga ang nagtatanong ngayon kung kailan ang reunion nila, kung kailan niya makikita ang mga friends niya, siya pa ang nag-eeport ngayon para magkaroon sila ng bonding! “Natural, masasaya naman ang mga kababata niya, kahit paano nga naman, e, nagising sa katotohanan ang hunk actor na sa bandang huli, uuwi at uuwi pa rin siya sa lugar na pinanggalingan niya,” kuwento ng aming impormante. Bradly Guevarra, Tita Nene Ulanday, Jon at Ching Bautista Silverio, kilalang-kilala n’yo kung sino ang bumibida sa kuwentong ito.

